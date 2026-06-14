Оновити гардероб і не прогадати з вибором буває непросто, адже декілька звичних речей здатні миттєво зруйнувати навіть найретельніше продуманий аутфіт. Стилістка Яна Марковська у своєму інстаграмі виділила конкретні моделі суконь, які безнадійно псують літній образ і візуально додають віку.

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Які літні сукні псують образ?

Невдало підібране вбрання легко перетворює легкий літній променад на модне розчарування. Першою підступною річчю Яна Марковська називає прозору сукню. На думку стилістки, у соцмережах такий одяг збирає тисячі вподобайок, але в реальному житті приносить суцільні муки, адже, замість розслабленого відпочинку, жінка змушена постійно перевіряти, чи перехожі не розглядають її спідню білизну.

Не менш специфічною, як зазначає експертка, є сукня в азійському стилі з комірами-стійками та застібками на петлях. За словами Марковської, цей східний етноваріант надто складний для повсякденного життя і настільки швидко набридає, що образ миттєво стає тривіальним.

Таку ж обережність варто проявляти й до лялькової сукні в стилі baby doll. Стилістка застерігає, що тренд на агресивну інфантильність, величезні комірці та банти несе в собі серйозну небезпеку. Якщо не поєднувати такий фасон із грубими речами для балансу, з'являється великий ризик мати вигляд жінки, яка просто "загралася в дитячий садок".

Окремо фахівчиня виділяє оксамитову сукню, наголошуючи, що важкі фактури влітку – завжди підступна історія. Як переконує модна експертка, оксамит моментально додає віку або перетворює літній аутфіт на театральний костюм солістки опери.

П'яту позицію в антирейтингу посідають сукні з великим квітковим принтом, які, замість бажаної свіжості, суттєво обтяжують силует.

А останньою в цьому списку опинилася екстремально коротка сукня. За словами Яни Марковської, така довжина часто позбавляє образ елегантності та створює дискомфорт при ходьбі.

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