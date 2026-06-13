Так, цього літа на піку популярності опинився легендарний французький педикюр. Якщо протягом останніх років дівчата масово обирали однотонні дизайни нігтів, то зараз усі знову хочуть ті самі білі смужки з 2000-х, пише видання Vogue.

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Який педикюр з 2000-х знову в моді?

Нині цей дизайн виглядає набагато акуратніше, ніж двадцять років тому. Майстри роблять білу лінію дуже тоненькою, а за основу беруть природні рожеві або бежеві відтінки. Завдяки цьому ніжки виглядають чистими, доглянутими та свіжими.

Величезна перевага такого педикюру полягає в тому, що він пасує абсолютно до всього – від звичайних пляжних капців до витончених босоніжок на підборах.

Що цікаво, остаточно цей тренд встановила Кайлі Дженнер. Нещодавно зірка опублікувала у своєму інстаграмі яскраві фото з відпочинку, де продемонструвала бездоганний французький педикюр. Шанувальники одразу підхопили ідею, і тепер дівчата по всьому світу повторюють цей образ.

Модний педикюр Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму зірки

Так, Кайлі вкотре довела, що все старе рано чи пізно знову стає модним, а класичний френч – чудовий вибір для стильного літа.

Як довго тримається гель-лак на ногах?

Покриття на ногах здатне зберігати ідеальний вигляд понад місяць через повільніший ріст нігтів. Однак фахівці закликають оновлювати його значно частіше.

Відома американська майстриня манікюру Ель Герштейн для видання NewBeauty розповіла, що зазвичай гелевий педикюр тримається близько чотирьох тижнів.

Водночас вона наголошує на важливості регулярного догляду та своєчасного візиту до салону між процедурами задля збереження здоров'я нігтів.