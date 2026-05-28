Однак експерти б'юті-індустрії попереджають про приховані небезпеки тривалого носіння такого педикюру. Річ у тім, що занадто довге перебування полімерного шару на нігтьовій пластині ніг шкодить здоров'ю не менше, ніж невдале самостійне зняття матеріалу, пише 24 Канал.

Як довго тримається гель-лак на ногах?

Попри те, що покриття на ногах здатне зберігати ідеальний вигляд понад місяць через повільніший ріст нігтів, фахівці закликають оновлювати його значно частіше. Відома американська майстриня манікюру Ель Герштейн для видання NewBeauty розповіла, що зазвичай гелевий педикюр тримається близько чотирьох тижнів. Водночас вона наголошує на важливості регулярного догляду та своєчасного візиту до салону між процедурами задля збереження здоров'я нігтів.

Подібну думку висловлюють і експерти журналу Cosmopolitan, які наголошують на хімічних властивостях матеріалу. Річ у тім, що під впливом природного ультрафіолетового випромінювання на вулиці гель-лак продовжує поступово твердіти та сильніше з'єднуватися з поверхнею нігтя. Через це видалити старе покриття без пошкоджень стає набагато складніше, якщо затягнути з візитом до майстра.

Головна небезпека тривалого носіння штучного матеріалу на ногах також ховається у фізіологічних нюансах. Коли ніготь відростає, зміщується місце його найбільшого механічного навантаження. У зв'язку з цим, рекомендується оновлювати педикюр кожні 3-4 тижні, максимум – 6 тижнів.

Переношування покриття разом із постійним тиском від закритого чи тісного взуття створює серйозний тиск на нігті. А це загрожує появою мікротріщин, відшарувань, розвитком грибкових інфекцій, а також призводить до деформації чи вростання нігтів.

Для збереження міцності та природної краси пластини варто вчасно записуватися на корекцію і регулярно зволожувати кутикулу спеціальною олією.

