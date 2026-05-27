Детальніше про найкращі дизайни манікюру 2026 року – пише видання Elle.

Який дизайн манікюру зараз в трендах інстаграму?

Шанувальниці природних і натуральних дизайнів масово обирають глянцеві soap nails та vanilla gloss nails. Цей тренд імітує ефект "мильних" нігтів та ванільного блиску. Руки з таким покриттям виглядають максимально доглянутими, свіжими й наче щойно після ванни.

Водночас у палітрі базових кольорів з'явився новий фаворит – глибокий dark brown. Цей насичений темно-коричневий відтінок впевнено посунув класичний чорний та бордовий з модного п'єдесталу. Як зауважує Elle, такий дизайн додає будь-якому образу особливого тепла та дорогого вигляду.

Для тих, кому хочеться більше сміливості, інфлюєнсери пропонують анімалістичні принти й текстури. Леопардові плями, тигрові смужки або зміїна шкіра тепер прикрашають як усі нігті, так і стають лаконічним акцентом на кількох пальцях.

Якщо ж вам до душі романтика, зверніть увагу на halo nails та мереживні деталі. Цей дизайн поєднує м'яке німбове сяйво з тонкими, майже невагомими візерунками, які нагадують дороге мереживо.

А для вечірок чи особливого настрою ідеально підійде манікюр з "галактичними" ефектами. Об'ємні блискітки, космічні переливи та магнітні відблиски створюють на нігтях справжнє зоряне небо, яке постійно змінює колір залежно від освітлення.

Днями наша редакція, який манікюр обрати для випускного вечора – 2026.