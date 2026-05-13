Напевно, багато хто вже чув про дофамінові букети. Цей яскравий тренд перейшов і в нейл-дизайн. Улітку 2026 року в моді будуть більш сміливі та яскраві дизайни та кольори. Про це повідомляє VOGUE.

Один з головних трендів – jelly nails. Як пояснило видання Cosmopolitan, це напівпрозоре покриття з глянцевим блиском, що робить нігті схожими на льодяники чи желейні цукерки.

Також у тренді все, що сяє: дзеркальні хромовані поверхні, glazed-ефект, cat eye-дизайн і глянцеве покриття.

Не менш популярним будуть різні дизайни та декор. Це смужки, великі горошки, яскравий та нестандартний французький манікюр і навіть анімалістичні принти.

Які кольори популярні цього літа?

У першу чергу – рожевий у різних варіантах: від яскравої фуксії до ніжного baby pink.

Також популярним залишається кораловий, який щоліта знову повертається в моду.

Ще в тренді бузковий відтінок, який поступово закріплюється як один із трендових кольорів сезону.

Любителям спокійніших варіантів підійде ніжно-блакитний. Але цього літа популярними будуть і більш яскраві відтінки – бірюзовий та насичений лазуровий.

Крім того, перлинно-молочний білий стане універсальним варіантом, який особливо гарно підкреслює засмаглу шкіру.

Що відомо про антитренди манікюру 2026 року?

Хоч цього літа в тренді будуть різні дизайни та яскраві деталі, деякі варіанти манікюру все ж поступово виходять із моди. Зокрема, неактуальними залишаються громіздкі прикраси на нігтях – великі стрази, ланцюжки та масивні 3D-елементи, які незручні у повсякденному житті й часто чіпляються за волосся або одяг.

Крім того, поступово втрачають популярність дуже довгі та гострі нігті. Натомість у моду знову повертається квадратна форма.