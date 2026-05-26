Видання Cosmopolitan зібрало головні аромати літа 2026 року, які ідеально розкриваються саме в спекотні дні й дарують відчуття витонченої розкоші. Читайте про це більше – далі в матеріалі.

Не пропустіть Тріумфальне повернення 80-х: 4 вінтажні зачіски, які підкорюють 2026 рік

Які парфуми обрати на літо 2026 року?

Victoria Beckham Beauty – Portofino 97

Цей літній аромат стартує енергійним дуетом калабрійського бергамоту та гострого чорного перцю, що миттєво бадьорить у спеку. Згодом композиція стає глибшою завдяки серцю з теплої амбри та загадкового ладану. Водночас база з ветиверу та пачулів заземлює парфуми, залишаючи на шкірі шляхетний, трохи димний шлейф. Це ідеальний вибір для тих, хто навіть у липневу спеку прагне зберігати бездоганний стиль та стриману сексуальність.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Tom Ford – Figue Érotique

Парфум Figue Érotique робить ставку на чуттєвість та гурманські ноти, які дивовижно красиво звучать на гарячій шкірі. Усе починається зі свіжого аромату зеленого листя інжиру, іскристого бергамоту, соковитого мандарина та рожевого перцю. Далі у центрі композиції починає відчуватися стиглий, молочний інжир, обгорнутий екзотичним іланг-ілангом та несподіваною солоною нотою, що нагадує про морський бриз і краплі води на тілі. Фінал аромату огортає оксамитовим шлейфом із землистого ветиверу, солодкої лакриці, темних пачулів та карамельного коричневого цукру.

Yves Saint Laurent – Libre L'Eau Nue

Майстри бренду створили унікальний парфум на основі запатентованої технології "олія у воді", який дарує розкішний аромат і водночас дбає про шкіру, роблячи її м'якою та блискучою. Свіжість композиції забезпечують соковита м'якоть та цедра зеленого мандарина й калабрійського бергамоту. Культовий для цієї лінійки флердоранж тут звучить максимально сонячно та природно. Цей аромат ідеально підійде для найспекотніших днів літа.

Le Labo – Bergamote 22

Парфумерна класика від Le Labo залишається незамінним супутником літа. Недарма під час розробки цей аромат мав робочу назву "Вогняний одеколон". Він віртуозно поєднує в собі свіжість, ніжність і чуттєвість. Шляхетна гіркота грейпфрута тут переплітається з яскравою солодкістю амбри й мускусу. Водночас ветивер додає аромату унікального літнього драйву, який чудово освіжає протягом усього дня. До того ж парфум однаково пасує як жінкам, так і чоловікам.

Днями наша редакція розповідала про парфуми із запахом чистоти, від яких зараз шаленіє світ.