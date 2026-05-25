Втім, тепер модниці не використовують велику кількість лаку для фіксації пасом. Детальніше про зачіски 1980-х, які знову в моді – розповіло видання Cosmopolitan.

Які зачіски у стилі 80-х знову в моді у 2026 році?

Легендарна зачіска в стилі принцеси Діани опинилася на піку популярності серед модниць. Ця елегантна стрижка ідеально комбінує коротку довжину з виразним об'ємом на потилиці. Сучасні перукарі підстригають волосся так, щоб воно самостійно лягало м'якими лініями та делікатно обрамляло обличчя. Власниці такої стрижки виглядають по-королівськи вишукано, але водночас дуже свіжо та невимушено.

Динамічна стрижка з короткими шарами здобула нове життя завдяки майстерній роботі з круглим гребінцем. Стилісти активно використовують браш, аби максимально підняти пасма біля коренів та задати кінчикам грайливий напрямок назовні або всередину. Багатошаровість візуально збільшує густоту волосся, а сама укладка має такий вигляд, ніби з вашими локонами постійно грається легкий вітерець.

Замість того, щоб безжалісно палити локони агресивними розчинами, жінки знайшли безпечну альтернативу класичній "хімії" вісімдесятих. Техніка heatless curls, або накрутка без впливу високих температур, дарує той самий бунтарський ефект дрібних і пружних завитків. Щоб повторити цю зачіску, необхідно просто накрутити злегка вологі пасма на спеціальні м'які стрічки перед сном, а вранці розпустити їх.

Для створення справжнього вечірнього гламуру з ретро-ноткою жінки застосовують подвійну техніку створення об'ємних кучерів. Так, дівчата майстерно комбінують гарячу плойку та класичні бігуді великого діаметра. Спершу слід зробити форму локона термоінструментом, а потім одразу зафіксувати пасмо на бігуді до повного охолодження. Ця зачіска гарантує феноменальний та стійкий об'єм від коренів до кінчиків, який бездоганно тримає форму впродовж усього дня.

