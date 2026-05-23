Зміна кольору волосся у правильний день забезпечить стійкий результат і збереже ваші пасма здоровими та блискучими. Про це детальніше – пише сайт Space Weather Live.

Фази Місяця у червні 2026 року

Повня : 30 червня

: 30 червня Спадний Місяць : 1 – 14 червня

: 1 – 14 червня Молодик : 15 червня

: 15 червня Зростальний Місяць: 16 – 29 червня

Коли фарбувати волосся у червні 2026 року?

Якщо ви прагнете кардинальних змін, мрієте про яскравий колір або хочете спробувати складне фарбування, то заплануйте похід до салону на період зростального Місяця, який триватиме з 16 по 29 червня. У ці дні волосся чудово вбирає пігмент, тому новий відтінок тішитиме вас насиченістю дуже довго.

Для тих, хто хоче просто зафарбувати сивину або оновити звичний тон у спокійні природні відтінки, ідеально підійде перша половина місяця – з 1 по 14 червня, коли Місяць спадає.

Завершиться місячний цикл 30 червня Повнею. Це час для сміливих, але добре продуманих рішень, коли можна зважитися на те, що ви довго відкладали.

Коли не можна фарбувати волосся у червні 2026?

Найбільш несприятливим днем для будь-яких маніпуляцій з волоссям буде Молодик – 15 червня.

Цього дня варто відмовитися від зміни іміджу та навіть від звичайного тонування. Річ у тім, щоб у Молодик енергетика людини перебуває на мінімумі, а волосся стає надто вразливим до хімічного впливу.

Фарбування 15 червня може виснажити пасма, зробити їх ламкими та призвести до неочікуваного результату, який вас точно не потішить. Саме тому краще перенесіть процедуру на інший день, щоб зберегти красу та здоров'я вашого волосся.