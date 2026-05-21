Сайт Space Weather Live зауважує, що супутник Землі безпосередньо впливає на швидкість росту волосся, регенерацію шкіри та навіть на стійкість фарби. Читайте про те, які дні червня 2026 року стануть найвдалішими для стрижки, манікюру та візиту до косметолога, а коли від б'юті-маніпуляцій краще відмовитися – у нашому матеріалі.

Фази Місяця у червня 2026 року

Повня : 30 червня

: 30 червня Спадний Місяць : 1 – 14 червня

: 1 – 14 червня Молодик : 15 червня

: 15 червня Зростальний Місяць: 16 – 29 червня

Коли планувати косметичні процедури у червні?

Стрижка волосся

Якщо ви прагнете швидко відростити довгі та густі локони, плануйте візит до перукаря на період Зростального Місяця, який триватиме з 16 по 29 червня. Оновлені в цей час кінчики будуть швидше рости, а саме волосся стане слухнянішим.

Натомість для коротких зачісок, форму яких ви хочете зберегти надовго, ідеально підійде перша половина місяця – з 1 по 14 червня. Місяць сповільнить ріст волосся, тому форма стрижки триматиметься бездоганно.

Фарбування волосся

Для експериментів з кольором і зафарбовування сивини найкраще обирати другу половину червня, коли Місяць активно росте. У цей період волосся краще поглинає пігмент, тому новий відтінок ляже рівномірно, залишатиметься насиченим і не змиватиметься впродовж тривалого часу.

Якщо ж ви плануєте лише освіжити коріння або зробити легке тонування, можна скористатися часом Спадного Місяця.

Однак варто пам'ятати, що у цей час фарба може змиватися трохи швидше, ніж зазвичай.

Манікюр і педикюр

Період з 16 по 29 червня чудово підходить для нарощування, зміцнення нігтьової пластини та створення яскравого літнього дизайну. У цей час нігті ростимуть швидше, а покриття триматиметься без відшарувань.

Якщо ж ваша мета – акуратний обрізний манікюр, видалення кутикули чи боротьба з мозолями під час педикюру, то краще перенесіть ці процедури на перші два тижні червня. Спадний Місяць уповільнює ріст шкіри, що дозволить вашим рукам і ніжкам довше зберігати доглянутий вигляд.

До речі, видання Vogue назвало японський манікюр головним nail-трендом літа 2026. Ця техніка підкреслює природну красу нігтів і додає їм делікатного сяйва – без гель-лаку та агресивного механічного впливу.

Ламінування брів і вій

Створення ідеального вигину вій і моделювання брів покаже найкращий результат у період Зростального Місяця. З 16 по 29 червня волоски максимально сприятливо реагують на поживні сироватки та матеріали для ламінування. Процедура додасть помітного об'єму, а ефект густих і доглянутих брів та вій тішитиме вас щонайменше кілька тижнів.

Косметологічні процедури

Етап очищення, пілінгів, видалення чорних цяток і боротьби з недоліками плануйте на Спадний Місяць з 1 по 14 червня. Адже в цей час шкіра легко позбувається всього зайвого, швидко відновлюється, а ризик запалень мінімальний.

Другу половину місяця присвятіть живленню та зволоженню. Зростальний Місяць допоможе шкірі максимально глибоко поглинути корисні компоненти масок, сироваток та вітамінів під час мезотерапії чи масажу.

Коли не варто планувати б'юті-процедури у червні?

Найбільш несприятливим часом для будь-яких змін та доглядових процедур є Молодик. Цьогоріч він припадає на 15 червня.

Річ у тім, що у цей день будь-які маніпуляції з волоссям, нігтями чи шкірою під час Молодика можуть розчарувати. Наприклад, нігті різко стануть ламкими, а фарба ляже нерівно.

Водночас косметичні процедури можуть викликати несподівану алергію чи подразнення. Стрижка в цей день взагалі може послабити життєві сили, тому 15 червня краще присвятити звичайному відпочинку та релаксу вдома.