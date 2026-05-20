Що цікаво, цей елемент одягу личить абсолютно всім, незалежно від типу фігури чи віку. Головне – знайти правильну комбінацію, пише видання Cosmopolitan.

З чим носити вишиванку?

Вишиванка та денім

Це найпростіший, але водночас найефектніший спосіб приборкати автентичний орнамент і адаптувати його до міського ритму. Редактори Elle рекомендують поєднувати об'ємну вишиту сорочку з вільними джинсами високої посадки. Контраст між грубою, цупкою тканиною деніму та витонченою, часто м'якою фактурою льону чи бавовни створює розслаблений і дуже стильний силует.

До того ж можна заправити лише передній край сорочки в джинси, щоб підкреслити талію. Водночас взуття обирайте за настроєм. Так, білі кеди додадуть образу динаміки, а мінімалістичні шкіряні сандалі – стриманої елегантності.

Вишиванка і штанний костюм

Якщо вам потрібен образ для офісу, ділової зустрічі чи вечірнього виходу, спробуйте скомбінувати вишиванку з класичними штанами. Редакція Cosmopolitan називає завжди виграшним варіантом поєднання вишиванки з лаконічним чорним або білим низом. Обирайте сорочку в спокійних кольорах, де вишивка виконана в тон тканини, наприклад, білим по білому, або має лаконічний геометричний візерунок.

Замініть звичну офісну блузу такою вишиванкою і вдягніть поверх жакет вільного крою. Штани-палаццо та туфлі-човники візуально витягнуть силует і додадуть образу особливого статусу та витонченості.

Вишиванка і спідниця міді або максі

Цей варіант ідеально підійде для святкового дня, прогулянки містом або літнього побачення. Поєднання вишиванки зі спідницею довжини міді або максі створює дуже жіночний, але позбавлений зайвого пафосу образ. Чудово виглядають прямі спідниці з натуральних тканин, зокрема з льону, шовку та бавовни, або трикотажні моделі, які м'яко підкреслюють фігуру.

Якщо сорочка має пишні рукави та яскравий густий орнамент, то низ краще залишити максимально простим і однотонним, щоб збалансувати пропорції. Доповніть цей аутфіт плетеною сумкою, акцентними сережками та легкими босоніжками на невисоких підборах.

Що відомо про День вишиванки?

День вишиванки традиційно відзначають щороку у третій четвер травня. Усе почалося у 2006 році з ініціативи тодішньої студентки Чернівецького національного університету Лесі Воронюк. Вона помітила, що студенти рідко одягають вишиванки на пари, і запропонувала одногрупникам обрати один конкретний день і разом прийти у таких сорочках.

Спочатку до акції долучилися всього кілька десятків здобувачів освіти та викладачів, але ідея миттєво підкорила інші університети, а згодом – і всю країну.

За два десятиліття ця локальна студентська ініціатива розрослася до всесвітнього масштабу. Сьогодні український традиційний одяг цього дня вдягають мільйони людей у понад 50 країнах світу.