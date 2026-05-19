Багато хто вважає, що вишиванка – це дорого, проте насправді це лише стереотип. Сьогодні українські магазини пропонують чимало доступних моделей на будь-який смак і бюджет. Де саме купити недорогі вишиванки вартістю до 1500 гривень в Україні – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Вас також може зацікавити 5 неймовірних виходів королеви Ранії у вишиванках, якими захоплюється світ

Так, наприклад, доволі широкий вибір бюджетних вишитих сорочок пропонує львівський магазин "Галичанка". У каталозі є вишиванки в різних кольорах і моделях – не лише традиційні білі, а й сині, чорні та інші варіанти. Покупці можуть обрати як стримані орнаменти, так і виразні.

Вишиванки з магазину "Галичанка" / Скриншоти з сайту

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Інтернет-магазин "Вишиваночка.ua" пропонує вишиванки власного виробництва за доступними цінами. Вартість простих моделей стартує від 728 гривень. При цьому на сайті можна обрати й цікавіші варіанти, які також мають цілком приємну ціну. До прикладу, жіноча вишиванка з яскравим червоним орнаментом і поясом, вишита гладдю, буде коштувати 1650 гривень.

Вишиванки інтернет-магазину "Вишиваночка.ua" / скриншоти з сайту

Власний вишивальний цех має і компанія VaLeo&V. На їхньому сайті представлені вишиванки для дітей та дорослих, а також різні фасони – від класичних до цікавіших. Жіночу вишиванку можна придбати приблизно від 1350 гривень, а під час акцій ціни бувають нижчими.

Вишиванки VaLeo&V / Скриншоти з сайту



Ще один популярний варіант – інтернет-магазин "Мавка", який продає вишиванки турецького виробництва. У середньому їхня вартість становить 1400 гривень. В асортименті є моделі з поясом, мереживом та інші стильні варіанти, тому кожен може знайти щось на свій смак.

Вишиванки з інтернет-магазину "Мавка" / Скриншоти з сайту

З чим можна носити вишиванки?

Найбільш класичний варіант, який підійде і для роботи в офісі, і для навчання в школі чи університеті, а також для прогулянки з подругами центром міста, – це класичні чорні штани. Це універсальний варіант, який легко поєднується з більшістю варіантів верху. Також можна звернути увагу на лляні штани у світлих відтінках.

Ще один безпрограшний варіант – поєднання вишитої сорочки з джинсами. Стильно виглядатимуть як прямі моделі, так і джинси палаццо чи кюлоти.

Окрім цього, до вишиванок гарно пасують різні спідниці. Серед актуальних варіантів – спідниця-шорти з костюмної тканини або атласні спідниці.