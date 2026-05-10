Вони візуально надзвичайно нагадують традиційні українські вишиванки та вдало популяризують красу народних орнаментів на міжнародній арені. Детальніше про це – читайте в нашому матеріалі.

Дивіться також Геть застарілі стереотипи: 3 актуальні стрижки для жінок 60+, що візуально омолоджують обличчя

Які вишиванки одягала королева Ранія?

Одним із найпам'ятніших образів королеви Ранії стала чорна блуза. Її Величність обрала для себе таку вишиванку у червні 2017 року для візиту до Йорданської асоціації людського розвитку в історичному місті Джераш. Елегантну вишиту сорочку прикрашають пишні рукави з насиченою червоно-рожевою геометричною вишивкою. Водночас вертикальні смуги орнаменту на грудях гармонійно доповнюють загальний ансамбль, демонструючи любов монархині до вишуканої ручної роботи.

Для урочистої церемонії в Аммані у палаці Басман на честь 74-ї річниці незалежності країни у травні 2020 року королева Ранія з'явилася у розкішній сукні в біло-синіх відтінках. Це вбрання виглядає неймовірно сучасно завдяки білій основі та синім атласним вставкам на плечах. V-подібний виріз підкреслює красиву синьо-фіолетову вишивку на грудях та вздовж тіла. Свою витончену талію вона вдало підкреслила темно-бірюзовим поясом, а образ завершили замшеві туфлі на шпильках в тон.

Шанувальники також запам'ятали візит монархині до міста Аль-Карак у травні 2019 року. Для цієї поїздки вона одягла елегантну чорну блузу з делікатною червоно-жовтою вишивкою.

Що цікаво, Ранія регулярно демонструє любов до традиційних арабських тобів з багатою вишивкою. Наприклад, в іншому образі королева постала у довгій чорній сукні з V-подібним вирізом, прикрашеній складним геометричним орнаментом у червоних, жовтих та зелених тонах.

Ще одним гарним прикладом є чорна сукня з багатим синьо-червоним геометричним візерунком. Цей образ демонструє бездоганний смак монархині та її глибоку повагу до культури народів Йорданії.

До речі, у квітні цього року королева Ранія відвідала район Джабаль аль-Вейбде в Аммані. Для свого виходу вона обрала бежеві штани Max Mara та білу вишиванку, доповнивши образ сумкою від Lacoste.

Хто ще з членів королівських родин одягав вишиванки?

Королівські особи по всьому світу часто обирають саме українську вишивку для своїх офіційних виходів та неформальних зустрічей.

Зокрема, іспанська королева Летиція неодноразово демонструвала солідарність з Україною через свій гардероб. Ще на початку повномасштабного вторгнення вона з'явилася на офіційному заході в автентичній білій вишиванці з чорним орнаментом, яку створила українська майстриня з Івано-Франківська. Про це детальніше написало видання El Periódico de España.

Водночас королева Нідерландів Максима має колекцію суконь від дизайнерки Віти Кін та бренду FOBERINI. Її Величність часто обирає ці яскраві вбрання для літнього відпочинку та навіть для офіційних закордонних візитів.

Данська королева Мері також кілька разів з'являлася на публіці у вишиваних сукнях.