Сучасна мода пропонує обирати форму, яка пасує вашому обличчю та ритму життя, пише Vogue. Детальніше про актуальні стрижки для жінок після 60 років – читайте в нашому матеріалі.

Стрижки для жінок за 60 років: яку зачіску обрати?

Видання Vogue зазначає, що зараз на піку популярності французький боб. Це легка зачіска до підборіддя, яка не потребує довгих годин біля дзеркала. Вона робить волосся візуально густішим і додає образу легкої грайливості. До того ж така стрижка ідеально виглядає навіть без ідеального вкладання, що економить час зранку.

Для тих, хто любить коротші варіанти, експерти Who What Wear радять обрати біксі. Це вдала суміш класичного бобу та піксі. Що цікаво, біксі дозволяє легко змінювати образ. Так, сьогодні ви можете зачесати волосся гладко, а вже на наступний день – додати йому текстури за допомогою звичайного мусу.

Водночас редактори Elle запевняють, що довге волосся після 60 років матиме чудовий вигляд, якщо додати йому багатошаровості. М'які каскади навколо обличчя працюють як природний ліфтинг – вони "підіймають" вилиці та освіжають погляд. Втім, слід уникати занадто чітких і важких ліній, які можуть обтяжувати обличчя.

Яке фарбування миттєво омолоджує?

Редактори Byrdie рекомендують віддавати перевагу теплим пігментам, наприклад, золотистому, карамельному або медовому. Річ у тім, що теплі тони відбивають світло, через що створюють ефект здорового сяйва шкіри.

Для тих, хто має значну кількість сивини, видання пропонує техніку herringbone highlights. Щоб її відтворити, варто інтегрувати сиве волосся в загальну масу за допомогою суміші холодних і теплих відблисків. Такий підхід робить процес відростання коренів менш помітним і дозволяє пасмам виглядати природно та доглянуто.