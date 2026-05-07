Цього року світові подіуми диктують моду на абсолютну свободу та легкість, пише видання Vogue. Детальніше про стильні стрижки – читайте в нашому матеріалі.

Які жіночі стрижки будуть у моді у 2026 році

Як зазначає журнал Vogue, модницям треба звернути свою увагу на "Італійський боб", який вже став фаворитом сезону. Усі обожнюють цю стрижку за її здатність створювати розкішний об'єм без жодних зусиль. Адже м'які шари волосся самостійно лягають у правильну форму після миття.

Якщо ви не готові прощатися з довжиною, то для вас ідеальним варіантом стане "стрижка-метелик". Видання Harper's Bazaar вже пояснило, чому вона залишається в топі. Річ у тім, що багатошарова зачіска додає динаміки та візуальної густоти навколо обличчя. Саме це дозволяє змінювати образи хоч щодня без втрати основної довжини волосся.

Для тих, хто прагне кардинальних змін та хоче підкреслити свої риси обличчя, Elle рекомендує спробувати сучасний "піксі". Так, стилісти радять обирати саме рвані краї та текстурні пасма, які роблять вигляд зухвалим і водночас жіночним.

А завершити будь-яку з цих стрижок допоможе подовжений французький чубчик. Цей елемент миттєво додає образу паризького шику та робить обличчя візуально м'якшим і витонченішим.

Які наймодніші зачіски треба спробувати вже зараз?

Для жінок, які віддають перевагу об'єму та голлівудському шику, ідеальним варіантом буде об'ємний боб. Ця зачіска знову стала трендом після того, як її продемонструвала Бейонсе. Що цікаво, така стрижка підкреслює лінію щелепи та додає образу динаміки.

Водночас для прихильниць мінімалізму та стилю "тиха розкіш" залишається актуальним гладко зачесаний пучок. Його редактори Elle називають головною зачіскою 2026 року. Вона виглядає доречно і в офісі, і на вечірці, бо надає жінкам охайності та стриманої елегантності.