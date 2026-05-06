Модельєр поділився своїми рекомендаціями в інстаграмі. За словами Андре Тана, модницям варто інвестувати в речі, які залишатимуться в тренді не один рік.

Які речі треба купити до літа 2026 року?

Цього літа на піку популярності буде легкий денім у всіх його проявах. Андре Тан радить звернути увагу на джинсові спідниці, білі джинси та стильні бермуди. Також можна створити цілі джинсові сети, де сорочка та спідниця ідеально доповнюють одна одну, створюючи цілісний та ефектний образ.

Окрім джинсових тканин, у моду повертається виражена жіночність, що прийшла до нас ще з весняних колекцій. Зокрема, це проявляється у романтичних сукнях з мереживними деталями, які можна носити як вдень, так і ввечері. До того ж таку ніжну сукню можна поєднати з чоловічим жакетом у стилі оверсайз.

Важливою частиною літнього гардероба є взуття. Андре Тан пропонує обирати між перевіреною класикою, наприклад, босоніжками з ремінцями, та більш сучасними варіантами, як-от елегантні моделі peep-toe з відкритою п'ятою чи носком. Таке взуття не лише стильно доповнює будь-який аутфіт, а і є дуже зручним, адже не потребує довгих застібань.

Також на літо слід додати до свого гардероба базові світлі речі з натуральних тканин. Білі топи, сукні в кремових і бежевих відтінках – справжня класика, яка ніколи не виходить з моди.

Що буде в моді влітку 2026 року?

Як зазначає видання Harper's Bazaar, серед головних модних трендів домінуватимуть напівпрозорі матеріали та сміливі яскраві кольори.

Водночас поряд із вишуканими сукнями світові подіуми підкорюють прямий крій джинсів, потерті текстури деніму та взуття з відкритим носком.

Прогнози стилістів платформи Who What Wear також підтверджують, що базові речі у світлих тонах, зокрема білі бавовняні сукні та класичні топи, залишаються найвигіднішою інвестицією. Адже вони створюють ідеальне тло для формування стильних літніх "луків".