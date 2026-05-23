Однак перед тим, як робити стрижку важливо врахувати два моменти: обрати професійного майстра та підібрати правильну форму, яка пасуватиме саме вашому типу обличчя. Універсального варіанту, який би пасував абсолютно всім, не існує, пише VOGUE.

Форма чубчика може впливати на пропорції обличчя: подовжити круглі риси, зробити м'якшими квадратні риси, скоригувати високий лоб або навіть зробити вас візуально молодшими.

Face fringe – один із найпопулярніших варіантів чубчиків останніх років. Особливо вдало він виглядає саме на видовженому обличчі, адже допомагає зробити риси більш збалансованими. Такий чубчик має коротшу центральну частину та довші пасма з боків. Часто його поєднують із легкими шарами біля обличчя, що додає зачісці ретро-настрій в стилі 1960-1970-х років.

Для круглого обличчя чудово підходить класичний прямий чубчик. Найчастіше його стрижуть до рівня брів або трохи нижче – до вій. Щоб зачіска виглядала гармонійно, шари зміщують приблизно до лінії підборіддя – такий прийом допомагає візуально подовжити обличчя.

Ще один безпрограшний варіант для круглого обличчя – довгі curtain bangs. Завдяки проділу посередині та м'яким видовженим пасмам такий чубчик візуально подовжує риси та додає зачісці легкого об'єму. Крім ефектного вигляду, цей варіант ще дуже практичний: він легко відростає та не потребує частої корекції.

Якщо у вас серцеподібний тип обличчя, вам підійде майже будь-який чубчик. Ширший лоб і вузьке підборіддя гармонійно поєднуються як із густими чубчиками, так і з легкими текстурними варіантами.

Довгі wispy-чубчики вважаються одними із найвдаліших варіантів для квадратного типу обличчя. Завдяки легкій текстурі та м'яким пасмам вони допомагають збалансувати чіткі риси й пом'якшити контур. Найкраще такий чубчик виглядає, коли злегка прикриває брови та легко рухається разом із волосся. Це додає образу невимушеності.

Дедалі популярнішими стають кучеряві чубчики. У цьому випадку ключову роль відіграє не форма обличчя, а природна текстура волосся. Найгармонійніше такий чубчик виглядає без випрямлення. Для укладки зазвичай достатньо дифузора. Водночас тим, хто регулярно вирівнює волосся, слід врахувати, що чубчик потребуватиме додаткового стайлінгу.

