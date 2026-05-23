Однако перед тем, как делать стрижку важно учесть два момента: выбрать профессионального мастера и подобрать правильную форму, которая подойдет именно вашему типу лица. Универсального варианта, который бы подходил абсолютно всем, не существует, пишет VOGUE.

Не пропустите Эффектный выход: Наталка Денисенко "сменила" платье прямо на красной дорожке

Форма челки может влиять на пропорции лица: удлинить круглые черты, сделать мягче квадратные черты, скорректировать высокий лоб или даже сделать вас визуально моложе.

Face fringe – один из самых популярных вариантов челок последних лет. Особенно удачно она смотрится именно на удлиненном лице, ведь помогает сделать черты более сбалансированными. Такая челка имеет короткую центральную часть и длинные пряди по бокам. Часто ее сочетают с легкими слоями у лица, что придает прическе ретро-настроение в стиле 1960-1970-х годов.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Для круглого лица прекрасно подходит классическая прямая челка. Чаще всего ее стригут до уровня бровей или чуть ниже – до ресниц. Чтобы прическа выглядела гармонично, слои смещают примерно к линии подбородка – такой прием помогает визуально удлинить лицо.

Еще один беспроигрышный вариант для круглого лица – длинные curtain bangs. Благодаря пробору посередине и мягким удлиненным прядям такая челка визуально удлиняет черты лица и добавляет прическе легкого объема. Кроме эффектного вида, этот вариант еще очень практичный: он легко отрастает и не требует частой коррекции.

Если у вас сердцевидный тип лица, вам подойдет почти любая челка. Более широкий лоб и узкий подбородок гармонично сочетаются как с густыми челками, так и с легкими текстурными вариантами.

Длинные wispy-челки считаются одними из самых удачных вариантов для квадратного типа лица. Благодаря легкой текстуре и мягким прядям они помогают сбалансировать четкие черты и смягчить контур. Лучше всего такая челка выглядит, когда слегка прикрывает брови и легко двигается вместе с волосами. Это добавляет образу непринужденности.

Все более популярными становятся кудрявые челки. В этом случае ключевую роль играет не форма лица, а естественная текстура волос. Гармоничнее всего такая челка смотрится без выпрямления. Для укладки обычно достаточно диффузора. В то же время тем, кто регулярно выравнивает волосы, следует учесть, что челка потребует дополнительного стайлинга.

Обратите внимание, накануне наша редакция писала о том, в какие дни категорически нельзя стричь волосы.