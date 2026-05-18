Існують дні, коли дотик ножиць до пасом може накликати біду, відлякати успіх або навіть обірвати зв'язок з ангелом-охоронцем. Про це детальніше – розповів сайт ukr.media.

У які дні не можна стригти волосся?

Найбільшу небезпеку, згідно з давніми віруваннями, приховує у собі неділя. Пращури присвячували цей день відпочинку чи молитві, а будь-яку працю гострими предметами відкладали на інший час. Оновлення зачіски в останній день тижня загрожує людині втратою везіння та життєвих сил. Прикмети застерігають, що разом із локонами можна відрізати свій захист і привабити фінансові труднощі.

П'ятниця також вимагає особливої обережності під час планування візиту до салону краси. Цей день перебуває під впливом планети Венери і зазвичай приносить красу та нові знайомства. Однак раптова зміна довжини волосся у цей період може легко порушити душевний баланс та послабити ваш внутрішній стан.

Що цікаво, народна мудрість пов'язує вдалий час для зміни зачіски також з днем тижня, у який людина з'явилася на світ. Наприклад, якщо ви народилися у вівторок, середу чи неділю, оминайте перукарні в понеділок, щоб не перебрати на себе чужий негатив.

Водночас тим, хто святкує день народження в понеділок або п'ятницю, краще забути про ножиці у вівторок. Стрижка у четвер принесе неприємності усім, хто з'явився на світ у середу, а середа забере удачу в тих, хто народився у четвер. Субота ж зашкодить виключно людям, які народилися в неділю.

Коли не можна стригтись за місячним календарем?

Повня вважається невдалим періодом для візиту до перукаря. У такі дні волосся поводиться непередбачувано, через що нова зачіска швидко втрачає форму та свій первинний вигляд.

Замість кардинальних змін, експерти радять у цей час підживити пасма маскою або нанести зволожувальну сироватку.

