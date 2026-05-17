Наймоднішу зачіску цього сезону ви легко створите самостійно прямо перед дзеркалом у своїй кімнаті. Детальніше про стильні зачіски на випускний – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Яку зачіску зробити на випускний 2026?

Журнал Elle пропонує звернути увагу на легкі хвилі. Для створення такої зачіски вам знадобляться лише плойка. Ви просто хаотично накручуєте пасма в напрямку від обличчя, а потім акуратно розділяєте їх пальцями. Така укладка виглядає свіжо, чудово підкреслює текстуру локонів і пасує абсолютно до будь-якого фасону сукні.

Якщо ж ви обрали витончене вбрання з відкритою спиною чи глибоким вирізом, експерти видання Vogue радять віддати перевагу гладкому низькому пучку. Ця класична зачіска щоразу підкорює червоні доріжки завдяки своїй лаконічності та вишуканості. Щоб її повторити, варто зібрати волосся у низький хвіст, скрутити його в акуратний джгут навколо основи та надійно зафіксувати кількома невидимками. Водночас аби досягти ідеального глянцевого блиску, перед початком роботи слід додати краплю гелю легкої фіксації.

До того ж модні оглядачі з Marie Claire помітили ще один тренд, який обожнюють сучасні інфлюєнсери – зачіска "мальвінка" з акцентним аксесуаром. Для її відтворення треба відокремити верхню частину волосся, закріпити її на потилиці, а нижні пасма залишити вільними. Крім цього, прикрасьте місце фіксації шовковою стрічкою або масивним бантом у колір вашої сукні.

Для дівчат, які прагнуть додати образу динаміки та сміливого сучасного шику, редактори British Vogue пропонують спробувати оригінальний хвіст. Зробіть звичайний високий або середній хвіст, а потім через однакові проміжки перев'яжіть його тонкими силіконовими резинками. Кожну утворену секцію злегка розтягніть пальцями в сторони, щоб створити повітряний і пишний об'єм. Така зачіска гарантовано витримає весь святковий марафон, не втратить форми під час танців і чудово виглядатиме на кожній фотографії.

Що одягнути на випускний 2026?

Якщо пишні бальні сукні – не ваше, зверніть увагу на атласну сукню-комбінацію. Вона виглядає більш стримано, але водночас залишається безпрограшним варіантом для святкового образу.

Довгу атласну сукню можна доповнити прозорою накидкою або укороченим жакетом.



Взуття краще обирати не лише красиве, а й зручне. Ідеально тут також підійдуть слінгбеки або kitten heels на невисокому підборі – вони гармонійно доповнять образ і водночас залишаться комфортними.