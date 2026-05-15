Насправді існує чимало стильних альтернатив, які доречно виглядають у такий день. У цій добірці 24 Канал зібрав образи, що особливо добре підійдуть старшокласницям.

Хорошою базою для ваших шкільних look стане біла блуза або сорочка – простий і завжди доречний варіант. Вона може бути класичною або з декоративними деталями, які додають образу легкості та ніжності. Наприклад, з рюшами, бантиками або мереживом.

Образ з білою сорочкою / Фото Mohito

Поєднати блузу можна з класичними штанами або атласною спідницею. Обидва варіанти виглядають стримано, але святково.

Біла блуза з атласною спідницею / Фото бренду LIKE ANGEL

Ще одна стильна альтернатива – світлий костюм із жилеткою з легкої тканини. Він виглядає елегантно та сучасно, особливо якщо доповнити його мінімалістичними прикрасами.

Костюм зі штанами та жилеткою / Фото бренду Branded

Якщо на день святкування буде прохолодно, краще обрати костюм із піджаком, під який можна вдягнути просту футболку чи топ.

Також на останньому дзвонику матимуть гарний вигляд сукні. Лаконічні моделі світлих відтінків, сукні-сорочки або варіанти з легких тканин виглядають дуже доречно для такого свята. Вони створюють ніжний і святковий настрій без зайвої складності.

Приклади суконь, які можна одягнути на останній дзвоник / Фото з сайту Kasta, Mohito та Romashka

Як взуття обрати на останній дзвоник?

Найактуальнішим варіантом літа 2026 залишаються мюлі (взуття з відкритою п'ятою і без застібок). Вони можуть бути як на пласкій підошві, так і на підборах, тому легко підібрати модель під власний комфорт і стиль. Таке взуття виглядає легко та елегантно й добре поєднується як із сукнями, так і зі штанами.

Ще один універсальний варіант – лофери. Вони додають образу більш стриманого, класичного вигляду, але при цьому залишаються зручними для святкового дня.

Також у тренди поступово повертаються балетки. Як зазначають модні видання, зокрема Vogue, зараз особливо актуальні моделі на невеликій танкетці. Таке взуття візуально витягує силует, робить ноги стрункішими та додає образу більш витонченого вигляду, і при цьому залишається зручним.