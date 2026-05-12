Серед них є як трендові сукні, так і стильні альтернативи без них – щоб кожна могла знайти щось під свій настрій і стиль та виглядати так, ніби образ з Pinterest.

Один із головних трендів цього сезону – об'ємні силуети, і сукня-балон ідеально вписується у цю тенденцію. Щоб така сукня мала гарний вигляд, важливо правильно обрати тканину, тому що саме матеріал створює потрібний об'єм і форму. Найкраще для такого фасону підійдуть щільна бавовна або тафта.

Сукня-балон / Фото Jane Hill Bridal

Образ не варто перевантажувати деталями, тому аксесуари краще обрати мінімалістичні. Вдалим доповненням стануть kitten heels або лаконічні слінгбеки. Волосся краще зібрати у гладкий пучок – так образ виглядатиме більш гармонійно. Про це розповіла стилістка Яна Марковська у своєму інстаграмі.

Якщо пишні бальні сукні – не ваше, зверніть увагу на атласну сукню-комбінацію. Вона виглядає більш стримано, але водночас залишається безпрограшним варіантом для святкового образу. Довгу атласну сукню можна доповнити прозорою накидкою або укороченим жакетом. Взуття краще обирати не лише красиве, а й зручне. Ідеально тут також підійдуть слінгбеки або kitten heels на невисокому підборі – вони гармонійно доповнять образ і водночас залишаться комфортними. До такого вбрання підійдуть різні зачіски – і легкі локони, і зібране волосся.

Атласна сукня комбінація з піджаком / Фото з Pinterest

Що вдягнути на випускний замість сукні?

Варто придивитися до костюма. Він виглядає стильно, святково й водночас залишається дуже універсальним. Особливо актуальним цьогоріч буде поєднання штанів палаццо та структурованого жакета з акцентом на плечах. Під жакет можна додати топ.

Приклад образу з костюмом / Фото з Pinterest

Краще обирати костюм із натуральних тканин – так він виглядатиме більш якісно і буде комфортним у носінні. Це може бути льон із шовком, легка вовна або віскоза.

Що важливо, такий костюм не залежиться в шафі після випускного, адже його можна легко вписати в повсякденні образи: носити жакет чи штани окремо, поєднуючи їх із джинсами, футболками або кедами.

Ще один вдалий варіант для випускного замість сукні – атласна максіспідниця у поєднанні з корсетом. Верх можна обирати залежно від настрою: це можуть бути моделі з відкритими плечима, з рукавами або навіть варіанти з вишивкою. Такий образ найкраще виглядає з підборами, але якщо хочеться більш розслабленого варіанту, можна обрати взуття на низькому ходу, наприклад лофери. Аксесуари варто залишити мінімалістичними – достатньо лаконічних сережок. Зачіска залежить від обраного верху: підійде як гладкий пучок або низький хвіст із випущеними пасмами, так і голлівудські локони чи інші варіанти на свій смак. На прохолодний вечір образ можна доповнити жакетом.

Варіанти образів з атласною спідницею та корсетом / Фото з Pinterest