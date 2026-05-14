Сьогодні дедалі більше жінок відмовляються від класичних плойок на користь природності, оскільки надмірне тепло робить пасма ламкими та тьмяними. Про це детальніше – пише видання Vogue.

Не пропустіть Замінять візит до косметолога: 6 ідей чубчика для жінок 50+, які хочуть оновити образ

Як легко накрутити волосся без плойки?

Редактори Vogue радять жінкам звернути увагу на метод використання шовкової стрічки або звичайного пояса від халата. Варто лише розділити вологе волосся на дві частини, прикріпити стрічку на маківці та обкрутити навколо неї кожне пасмо, рухаючись зверху вниз. Шовк мінімізує тертя, запобігає посіченим кінчикам і дарує волоссю дзеркальний блиск після розплітання.

Для тих, хто хоче зробити пружніші завитки, видання Marie Claire пропонує скористатися звичайними довгими шкарпетками. Так, потрібно закріпити тканину на голові й туго переплести її з волоссям за принципом французької коси. Такий спосіб забезпечує надійну фіксацію протягом усієї ночі. Саме тому вже зранку ви отримаєте об'ємну зачіску, яка триматиметься весь день без додаткових засобів.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Важливо зазначити, щоб результат виглядав максимально професійно, обов'язково нанесіть легку пінку або текстурувальний спрей на ще вологе волосся перед початком процесу. Це допоможе зафіксувати форму та захистить зачіску від вологого повітря. На наступний ранок ви просто знімаєте тканину після повного висихання, обережно розчісуєте локони пальцями та насолоджуєтеся м'якими хвилями, які виглядають так, ніби ви щойно вийшли з дорогого салону.

Які найпопулярніші жіночі зачіски 2026 року?

Якщо ви не готові прощатися з довжиною, то для вас ідеальним варіантом стане "стрижка-метелик". Видання Harper's Bazaar вже пояснило, чому ця зачіска вважається однією з найпопулярніших. Річ у тім, що багатошарова стрижка додає динаміки та візуальної густоти навколо обличчя. Саме це дозволяє змінювати образи хоч щодня без втрати основної довжини волосся.

Для тих, хто прагне кардинальних змін та хоче підкреслити свої риси обличчя, варто спробувати сучасний "піксі". Так, стилісти радять обирати саме рвані краї та текстурні пасма, які роблять вигляд зухвалим і водночас жіночним.