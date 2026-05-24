Саме ці парфуми змушують перехожих обертатися і питати: "Чим від вас так неймовірно пахне?". Редакція Vogue зібрала найкращі аромати, які прямо зараз підкорюють світ своєю магією свіжості.

Найкращі парфуми з запахом чистоти

Clean Reserve – Warm Cotton

Ця парфумована вода ідеально відтворює той самий затишний момент, коли ви дістаєте з сушильної машини ще теплий, пухнастий рушник. На самому початку аромат вибухає кришталевими альдегідами, пряним імбиром та прохолодними водними нотами. Згодом він пом'якшується перцевою м'ятою та легким квітковим акордом, що додає композиції витонченості. У шлейфі залишається стійка та затишна база з мускусу та димного ветиверу. У результаті парфумерам вдалося створити бездоганну формулу вишуканого дорогого мила, яка тримається на шкірі весь день.

Maison Francis Kurkdjian – Aqua Universalis

Майстер Франсіс Куркджан у своєму творінні Aqua Universalis вирішив переосмислити класичну свіжість. Він поєднав цитрусові ноти калабрійського бергамота та сицилійського лимона з унікальним букетом білих квітів. Парфумер власноруч відтворив аромат поетичного жасмину, конвалії та фрезії, щоб подарувати парфумам повітряне звучання. Головним секретом цього аромату став білий мускус – молекула, яка викликає стійку асоціацію з м'якою, бездоганно чистою білизною та дарує відчуття абсолютного комфорту.

Diptyque – Fleur de Peau

Аромат Diptyque Fleur de Peau починається дуже ніжно та делікатно завдяки поєднанню повітряних альдегідів, ангеліки та сонячного бергамота, які разом нагадують невагомий шифоновий шарф. У самому серці композиції розкриваються витончений ірис та пудрова турецька роза, які огортають тіло, наче ласкаві промені сонця. Фінальний акорд із м'якого мускусу створює дивовижне відчуття тепла, близькості та чистої шкіри після ванни, до якої хочеться торкатися.

Phlur – Missing Person

Назва парфуму Phlur Missing Person повністю виправдовує свій феноменальний успіх у соцмережах. Адже він пахне спогадами про улюблену людину. Верхні ноти огортають шкірним мускусом, солодкуватим нектаром бергамота та прозорим жасмином. Поступово аромат переходить у ніжне квіткове серце з цикламена та квітів апельсинового дерева. База з австралійського сандалу, світлої деревини та білого мускусу залишає на тілі ледь невловимий запах чистоти, який зливається з природним ароматом вашого тіла.

Le Labo – Another 13

Цей культовий аромат з'явився завдяки творчій колаборації з модним журналом AnOther Magazine і миттєво став сучасною класикою. В основі цієї композиції лежить амброксид – синтетичний тваринний мускус, який робить парфуми неймовірно привабливими та навіть викликає легку залежність. Парфумери змішали його з витонченим жасмином та зеленим мохом, які додають звучанню особливого глянцевого блиску та гостроти. Цей аромат не схожий на жоден інший, адже на кожній людині він розкривається унікально.

