Так, замість бажаного омолодження, жінки отримують важкий погляд і підкреслені зморшки, про які раніше не здогадувалися. Про це детальніше – пише видання InStyle.

Який макіяж старить?

Головним ворогом молодості експерти називають щільний матовий тон. Як пояснюють фахівці Harper's Bazaar, товстий шар пудри або важкої тональної основи моментально забивається в мікрорельєф шкіри та візуально позбавляє її природного блиску. З віком шкіра втрачає вологу, тому матові текстури лише підкреслюють сухість. Візажисти радять замінити їх на легкі флюїди з частинками, які відбивають світло. Саме вони створюють ефект свіжості та здорового сяйва шкіри.

Щільний матовий тон / Фото Pinterest

Водночас інша поширена помилка ховається в макіяжі очей та брів. Так, занадто темні, графічні брови та масивні стрілки обтяжують погляд і роблять його втомленим. Вони візуально опускають кутики очей та додають обличчю зайвої суворості. Саме тому замість чітких ліній краще обирати м'яке розтушовування, а чорний олівець слід замінити на коричневий або сірий відтінок.

Графічні брови – антитренд 2026 року / Фото Pinterest

Не менш підступними виявилися й улюблені багатьма засоби для контурингу та темні помади. Видання InStyle застерігає від інтенсивного затемнення вилиць сіро-коричневими скульпторами. Адже вони створюють ефект виснаженого та хворобливого обличчя.

Затемнення вилиць скульптором / Фото Pinterest

Макіяж також можуть зіпсувати матові помади бордових або темних коричневих відтінків, які візуально зменшують губи та роблять їхні контури жорсткими.

Бордові губи / Фото Pinterest

Який ще макіяж додає віку?

Звичні широкі чорні стрілки в стилі "котяче око" поступово поступаються місцем новим формам. Традиційна графіка може виглядати надто консервативно для сучасних образів, зазначає видання Glam.

Чудовою альтернативою стають прямі стрілки, які візуально витягують розріз очей, не обтяжуючи повіку. Також варто звернути увагу на м'яке розтушовування олівцем або тінями, адже це створює виразний, але більш загадковий і димчастий погляд без різких ліній.