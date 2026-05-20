Про це повідомило модне видання VOGUE. До речі, техніку японський манікюр вже охрестили трендом "голих нігтів". Вона підкреслює природну красу нігтів та додає їм делікатного сяйва – без гель-лаку та агресивного механічного впливу. Що відомо про трендовий манікюр цього літа і в чому його переваги – дивіться далі в матеріалі.

Японський манікюр – це доглядова процедура для нігтів. У процесі роботи майстер м'яко полірує нігті та втирає спеціальну пасту й пудру з натуральними компонентами – зокрема, бджолиним воском, мінералами та кератином. Завдяки цьому нігті виглядають доглянутими та отримують природний блиск.

Також у японському манікюрі не використовують фрези чи інші різальні інструменти – усе робиться дуже делікатно. Головна мета – відновити нігті та покращити їхній стан без покриття.

У чому переваги японського манікюру?

Він поєднує у собі одразу два важливі моменти – догляд і естетику. На відміну від багатьох технік із щільним покриттям, японський манікюр не приховує нігтьову пластину, а навпаки робить все, щоб підкреслити її природну красу.

Ще одна перевага – універсальність. Японський манікюр легко доповнює як базові повсякденні образи, так і більш вишукані аутфіти, залишаючись доречним у будь-якій ситуації.