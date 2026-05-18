Те, що для одних звучить приємно, для інших може бути неприємним. Зокрема, деякі аромати можуть здаватися їм занадто різкими або навіть дивними. Тож видання 29secrets назвало запахи, які чоловіки не дуже люблять.

Часто чоловікам не подобаються надто квіткові або фруктові парфуми. Хоча такі аромати, як Gucci Rush, Jo Malone White Jasmine або фруктові композиції на кшталт Lauren від Ralph Lauren, можуть здаватися приємними та ніжними, для багатьох чоловіків вони звучать занадто інтенсивно або "важко". Особливо це стосується поєднання квіткових і фруктових нот – такі парфуми іноді сприймаються як надто різкі.

Які парфуми подобаються чоловікам?

Чоловікам зазвичай подобаються аромати, які здаються теплими, м'якими й "затишними". Це можуть бути солодкі ноти ванілі, карамелі, кави або маршмелоу. Такі запахи часто асоціюються з комфортом і викликають приємні емоції.

Також багатьом подобаються аромати, що нагадують природний запах шкіри – зокрема мускусні ноти.

Класичні квіткові аромати теж часто подобаються чоловікам. Особливо це троянда, жасмин або ірис. Вони додають жіночності, але при цьому можуть звучати сучасно, якщо правильно поєднані з іншими нотами.

Ще один плюс – легкі та свіжі аромати. Наприклад, цитрусові або фруктові ноти. При цьому важливо не переборщити з інтенсивністю. Чоловікам частіше подобаються парфуми, які відчуваються ніжно і залишають легкий шлейф, а не дуже сильний запах. Про це йдеться на сайті PROSODY LONDON.