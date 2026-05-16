Чому парфуми називають туалетною водою – читайте детальніше у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Безнадійно старять: 5 популярних аксесуарів, про які жінкам після 50 варто забути назавжди

У чому різниця між парфумами та туалетною водою?

Коріння цієї назви сягає часів середньовічної Франції. Тоді французи використовували слово toile для позначення щільного лляного полотна. Згодом мовознавці, як йдеться в етимологічному словнику Online Etymology Dictionary, утворили від нього зменшувальну форму toilette, якою назвали вишукану вишиту накидку для дамських столиків. На цій тканині жінки розкладали гребінці, дзеркала, пудру та перші парфумерні флакони.

З часом це слово змінило своє значення. Як зазначають фахівці парфумерного бренду Mugler, французька аристократія почала називати словом "туалет" увесь ранковий догляд за собою, зокрема вмивання обличчя, розчісування волосся та нанесення ароматів.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Туалетна вода / Фото Magnific

У XVII – XVIII століттях європейська знать мала специфічне ставлення до гігієни. Справжні повноцінні ванни люди приймали вкрай рідко, адже тогочасна медицина вважала гарячу воду переносником небезпечних хвороб. На платформі London Musk додають, що у часи епідемій лікарі навіть створювали спеціальні трав'яні розчини проти хвороб та "поганого повітря". Замість миття королі та їх близьке оточення очищали шкіру за допомогою шматочків матерії, які рясно змочували спиртовими настоями квітів. Ця ароматна рідина допомагала не лише змивати бруд, а й маскувати неприємні запахи тіла.

Оскільки придворні використовували пахучу суміш саме під час ранкового вмивання та одягання, вона отримала логічну назву – "вода для туалету" або ж eau de toilette. Король Людовик XIV особливо обожнював такі есенції та змушував майстрів створювати нові унікальні запахи щодня.

Що цікаво, значний мовний дисонанс виник через англійський переклад. Річ у тім, що з появою сучасної каналізації слово "туалет" міцно закріпилося за кімнатою зі сантехнікою. Через таку лінгвістичну зміну покупці іноді відчувають здивування, коли бачать знайомий напис на елегантних скляних пляшечках.

Втім, у сучасному світі парфумерні бренди використовують цей історичний термін виключно для означення конкретного вмісту духмяних речовин. Зазвичай такий виріб містить від 5 до 15% чистого концентрату. Туалетна вода дарує легший і свіжіший шлейф, ніж парфуми, та ідеально підходить для літнього дня чи щоденних справ.

Різниця між парфумами та туалетною водою / Фото Magnific

До речі, наша редакція вже писала про жіночі парфуми, які ідеально підходять для літа.

Що варто знати про інші види парфумів?

Парфумери розділяють аромати залежно від стійкості та концентрації ефірних олій.

Найдорожчим та найнасиченішим є чистий парфум – він містить до 40% духмяного концентрату і тримається на шкірі понад добу.

Трохи меншу інтенсивність має парфумована вода, де частка ароматичних речовин становить близько 20%.

Завершує цей список одеколон, який має найменший вміст пахучих олій – усього до 5%, тому його шлейф зникає найшвидше.