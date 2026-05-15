Експерти видання Best Life радять переглянути свій гардероб та відмовитися від кількох типів аксесуарів, щоб виглядати актуально та свіжо. Про це детальніше – читайте далі в матеріалі.

Дивіться також Секрети "тихої розкоші": 3 золоті правила, що зроблять образ візуально дорожчим

Які аксесуари не можна носити після 50 років?

Сумки з візерунком "пейслі" варто залишити в минулому. Навіть якщо ви поєднаєте їх із сучасним брендовим одягом, такий принт зазвичай виглядає неактуально. Цей аксесуар рідко вписується в сучасні модні тенденції та часто додає образу зайвої консервативності.

Сумки з великою кількістю зовнішніх блискавок або масивні поясні моделі також псують загальний вигляд. Так, вони практичні, але існують стильніші альтернативи. Наприклад, місткі сумки з внутрішніми перегородками дозволяють зручно розкласти речі, але при цьому виглядають значно елегантніше.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Важкі намиста з бісеру та набори з однакових сережок і кольє зараз також неактуальні. Стилісти радять, замість масивних комплектів, носити кілька тонких ланцюжків одночасно. Річ у тім, що, готові набори прикрас роблять вигляд занадто продуманим і старомодним, тоді як легка багатошаровість додає образу сучасності.

Зручне взуття не обов'язково має бути громіздким чи непривабливим. Зараз легко знайти моделі, які поєднують у собі комфорт і витончений дизайн. Стильне взуття може бути так само зручним для тривалих прогулянок, як і спеціалізовані ортопедичні варіанти, але воно значно краще доповнює гардероб.

Колір і спосіб носіння шарфа також впливають на сприйняття віку. Коричневі відтінки часто підкреслюють втому, тому краще обирати світліші та яскравіші кольори. Замість того, щоб просто зав'язувати шарф вузлом на шиї, спробуйте вплести його у волосся або закріпити на ручці сумки.

До речі, наша редакція нещодавно розповідала про те, як носити чубчик після 50 років.

Який трендовий аксесуар заполонив усі соцмережі?

У соціальних мережах зростає популярність нового мікротренду, який поступово витісняє звичну класику. Замість стандартних чорних або тілесних колготок, модні інфлюєнсери все частіше обирають кольорову альтернативу.

Йдеться про блакитні колготки, розповідає видання Cosmopolitan. Саме цей аксесуар зараз б'є всі рекорди популярності серед модниць. Дівчата використовують їх як головну "родзинку" образу, щоб розбавити монохром, або ж майстерно вписують у total look підбираючи одяг в тон.