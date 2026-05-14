Про це детальніше модельєр розповів у своєму інстаграмі.

Які речі роблять образ дорожчим?

Одним з найефективніших інструментів дизайнер називає монохром. Так, коли ви збираєте весь комплект одягу в одному кольорі або схожих відтінках, це миттєво додає вашому вигляду шляхетності та цілісності. Такий прийом працює на рівні базової психології сприйняття, адже єдина кольорова вертикаль витягує силует та створює відчуття особливої елегантності. Найбільш виграшно у монохромних образах виглядають молочні та бежеві кольори.

Другий важливий аспект полягає у вмінні розставляти правильні акценти. Секрет розкішного вигляду криється в деталях, які миттєво зчитує око. Андре Тан радить приділяти особливу увагу аксесуарам, оскільки саме якісна сумка чи правильно підібране взуття здатні в кілька разів підвищити "вартість" вашого аутфіту. Навіть найпростіша база виглядатиме статусно, якщо її доповнює впізнаваний за формою та якістю виконання аксесуар.

Останній принцип базується на відмові від усього зайвого. Справжній люкс завжди передбачає стриманість, тому варто уникати надмірної кількості декору, великих логотипів та візуального перевантаження. Чим чистішими будуть лінії та крій вашого одягу, тим дорожчим здаватиметься весь аутфіт. Мінімалізм дозволяє сфокусуватися на силуеті та охайності, що є обов'язковою ознакою високого стилю.

До речі, видання Woman&Home зауважило, що цього сезону денім став найелегантнішим елементом жіночого гардероба. Модна індустрія остаточно відмовилася від надто об'ємних та мішкуватих силуетів на користь "стриманого мінімалізму". Джинсові сукні цієї весни мають чіткий та акуратний вигляд. Вони пошиті так, щоб добре тримати форму, виділяти талію та підкреслювати лінію плечей.

Як виглядати на мільйон у простих джинсах?

Створення вишуканого вигляду починається з правильного вибору верху. Замість звичайної футболки варто обрати елегантну блузку або класичну сорочку. Таке модне поєднання миттєво зробить образ зібраним та статусним.

До того ж слід правильно підібрати аксесуари до джинсів. Наприклад, якісна сумка, стильний пасок, вишукані прикраси та окуляри гармонійно доповнять образ і точно зроблять його цілісним та по-справжньому дорогим.