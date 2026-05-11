Її зручно накинути після заходу сонця, взяти із собою на прогулянку чи носити в мінливу погоду. З цієї нагоди видання Vogue зібрало 6 актуальних моделей, які ідеально доповнять літній гардероб і стануть у пригоді в прохолодні дні та вечори.

Джинсова куртка вже давно стала базою літнього гардероба, однак цього сезону особливу увагу варто звернути саме на моделі з темного деніму.

Джинсова куртка / Фото з Pinterest

Якщо хочеться чогось більш елегантного, можна обрати укорочений твідовий жакет. Щоб твід не виглядав "надто святковим", краще його поєднувати з шортами та футболками – так образ матиме більш невимушений вигляд.

Укорочений твідовий жакет / Фото з Pinterest

Також цього літа знову актуальні спортивні вітрівки. Такі куртки додають образу легкого ретро-настрою, водночас залишаючись дуже функціональними: вони легкі, компактні та добре підходять для мінливої літньої погоди.

Образ з вітрівкою / Фото з Pinterest

Не менш універсальна альтернатива – олімпійка. Вона схожа на вітрівку, проте виглядає більш стримано та акуратно.

Образ з олімпійкою / Фото з Pinterest

У цьому році залишаються актуальними й шкіряні куртки, особливо моделі з ефектом потертості. Шкірянка давно стала позасезонною класикою: її можна легко накинути поверх сукні прохолодного вечора або поєднати з джинсами й базовим топом для більш повсякденного образу.

Шкіряна куртка з ефектом потертості / Фото з Pinterest

А для тих, хто хоче додати образу м'якості, хорошим варіантом стане легка замшева куртка. Вона виглядає менш грубо, ніж шкіряна куртка, але водночас так само добре доповнює літні образи.

Замшева куртка / Фото з Pinterest

Який низ обирати до літніх курток?

Цього сезону варто звернути увагу на чорні шаровари – вони легко поєднуються з різними елементами гардероба та однаково добре працюють як у повсякденних, так і вечірніх образах.

Влітку дизайнер Андре Тан радить звернути увагу на джинсові спідниці, білі джинси та бермуди.

Окремий тренд цього року – stovepipe jeans, або "джинси-димарі". Це прямі джинси, які щільно сидять у верхній частині, але від коліна штанина йде рівно й не звужується донизу. Такі моделі виглядають більш акуратно, ніж baggy-джинси, але водночас залишаються розслабленими та легко поєднуються з літніми куртками. Про це писало видання Cosmopolitan.