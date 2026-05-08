Вони легко комбінуються з топами, блузами, жакетами та взуттям на підборах, тому вже вважаються однією з головних модних покупок літа. Різні ідеї їх стилізації запропонувало модне видання Vogue. Детальніше про кожну з них – далі в матеріалі.
Як писали Cosmopolitan, у 2026 році в тренді легкі штани-балони з м'яким драпіруванням. Вони широкі по всій довжині, поступово стають вужчими донизу і трохи зібрані біля щиколоток, завдяки чому утворюється впізнаваний об'ємний силует.
Щодо кольорів, краще обирати однотонні моделі. Чорні шаровари особливо актуальні влітку, адже вони легко вписуються в будь-який стиль і поєднуються з різним одягом.
З чим носити чорні штани-шаровари?
Найпростіший і наймодніший варіант цього сезону – поєднувати об'ємні шаровари з простим, лаконічним верхом. Так низ залишається акцентним, а образ виглядає збалансовано. Щоб образ виглядав більш сучасно, можна додати взуття на підборах, наприклад в'єтнамки або босоніжки.
- Один із найуніверсальніших образів – чорні шаровари з білим топом. Це може бути майка на бретелях або топ без рукавів. До цього look підійде будь-яке взуття – від балеток до босоніжок або туфель.
- Для сміливіших образів можна поєднати чорні шаровари із яскравим топом, наприклад червоним. Це робить образ більш акцентним. До нього можна додати золоті прикраси.
Червоний топ з чорним штанами / Фото з Pinterest
- Також чорні шаровари легко вписуються навіть у діловий стиль. Достатньо обрати темний верх, наприклад чорну блузу, і жакет. Взуття сюди краще додати просте – балетки, мюлі або невисокі підбори.
Чорні шаровари з жакетами / Фото з Pinterest
- Ще один стильний та водночас простий варіант – чорні шаровари + білий жакет.
Чорні штани й білий жакет / Фото з Pinterest
- Для більш ніжного та романтичного настрою чорні шаровари добре комбінуються з блузами в стилі бохо. Це можуть бути легкі тканини, рюші або мереживо, які додають образу легкості.
Блузи в стилі бохо / Фото з Pinterest
