Вони легко комбінуються з топами, блузами, жакетами та взуттям на підборах, тому вже вважаються однією з головних модних покупок літа. Різні ідеї їх стилізації запропонувало модне видання Vogue. Детальніше про кожну з них – далі в матеріалі.

До слова Викидайте незручні підбори: найпопулярніше взуття на літо 2026, яке вже підкорило подіуми

Як писали Cosmopolitan, у 2026 році в тренді легкі штани-балони з м'яким драпіруванням. Вони широкі по всій довжині, поступово стають вужчими донизу і трохи зібрані біля щиколоток, завдяки чому утворюється впізнаваний об'ємний силует.

Щодо кольорів, краще обирати однотонні моделі. Чорні шаровари особливо актуальні влітку, адже вони легко вписуються в будь-який стиль і поєднуються з різним одягом.

З чим носити чорні штани-шаровари?

Найпростіший і наймодніший варіант цього сезону – поєднувати об'ємні шаровари з простим, лаконічним верхом. Так низ залишається акцентним, а образ виглядає збалансовано. Щоб образ виглядав більш сучасно, можна додати взуття на підборах, наприклад в'єтнамки або босоніжки.

Один із найуніверсальніших образів – чорні шаровари з білим топом. Це може бути майка на бретелях або топ без рукавів. До цього look підійде будь-яке взуття – від балеток до босоніжок або туфель.

Для сміливіших образів можна поєднати чорні шаровари із яскравим топом, наприклад червоним. Це робить образ більш акцентним. До нього можна додати золоті прикраси.

Червоний топ з чорним штанами / Фото з Pinterest

Також чорні шаровари легко вписуються навіть у діловий стиль. Достатньо обрати темний верх, наприклад чорну блузу, і жакет. Взуття сюди краще додати просте – балетки, мюлі або невисокі підбори.

Чорні шаровари з жакетами / Фото з Pinterest



Ще один стильний та водночас простий варіант – чорні шаровари + білий жакет.

Чорні штани й білий жакет / Фото з Pinterest

Для більш ніжного та романтичного настрою чорні шаровари добре комбінуються з блузами в стилі бохо. Це можуть бути легкі тканини, рюші або мереживо, які додають образу легкості.

Блузи в стилі бохо / Фото з Pinterest

До речі, раніше наша редакція вже розповідала про ще 4 модні речі, які варто встигнути придбати до літа в цьому році. Їх рекомендував відомий дизайнер Андре Тан.