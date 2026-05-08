Ця модель дозволяє виглядати елегантно і водночас не жертвувати власною зручністю. Про це детальніше – розповіло видання Cosmopolitan.

Який вигляд має найпопулярніше взуття літа 2026?

Йдеться про мюлі – туфлі з відкритою п'ятою, які зараз тріумфально повертаються на модний олімп. Авторитетні видання одноголосно визнають їх найпопулярнішою парою найближчих місяців. Наприклад, редакція Vogue звертає увагу на несподіване повернення моделей на танкетці, які ідеально замінюють набридлі кросівки.

Водночас видання Harper's Bazaar пророкує популярність яскравих мюлів, які чудово вписуються в як у робочий, так і вечірній гардероб.

А портал Who What Wear радить придивитися до фактурних моделей на скульптурній підошві та до зухвалих пар зі стразами чи леопардовим принтом.

З чим носити мюлі влітку 2026?

Стилісти радять сприймати цю модель як універсальний інструмент для будь-якого образу. Мюлі на невеликих підборах чи на танкетці чудово доповнюють прямі світлі джинси. Таке поєднання створює розслаблений, але акуратний вигляд для міських прогулянок чи дружніх зустрічей.

Якщо ви плануєте вечірній вихід, спробуйте скомбінувати яскраву пару зі сміливим тваринним принтом і лаконічну шовкову мінісукню.

Для офісу ж ідеально підходять закриті шкіряні лофери без п'яти разом зі спідницею-олівцем або штанами. Навіть напівпрозорі штани виглядають стильно, якщо додати до них елегантні мюлі з гострим носком.

Які речі треба купити до літа 2026 року?

Цього літа на піку популярності буде легкий денім у всіх його проявах. Андре Тан у своєму інстаграмі порадив звернути увагу на джинсові спідниці, білі джинси та стильні бермуди. Також можна створити цілі джинсові сети, де сорочка та спідниця ідеально доповнюють одна одну, створюючи цілісний та ефектний образ.

До того ж у тренді залишаються базові світлі речі з натуральних тканин. Білі топи, сукні в кремових і бежевих відтінках – справжня класика, яка ніколи не виходить з моди.