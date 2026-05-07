Експертка Асоціації стилістів України Галина Ткаченко в коментарі для РБК-Україна назвала 5 поширених помилок у діловому стилі, які непомітно впливають на те, як вас сприймають. Про кожну з них – далі в матеріалі.

Так, типова помилка – коли одяг не відповідає тому образу, який людина хоче створити. Якщо вбрання занадто відверте, випадкове або без чіткого стилю, це може знижувати відчуття професійності. У жінок це часто проявляється через надмірну сексуальність в образі, у чоловіків – через надто простий і невиразний одяг. У підсумку людина може виглядати менш професійно, ніж вона є насправді.

Також одна з найпоширеніших помилок у стилі – коли одяг не відповідає ситуації або місцю, де людина перебуває. На роботі важливо, щоб одяг був доречним: занадто повсякденний одяг, наприклад футболки чи худі, може створювати враження несерйозності, а надто офіційний – виглядати неприродно або застаріло. Важливо також враховувати свою посаду, адже до зовнішнього вигляду керівника і звичайного працівника можуть бути різні очікування. Стилістка наголошує, що вбрання має підсилювати образ людини, а не суперечити йому.

Образ в стилі кежуал / Фото з Pinterest

Третя поширена помилка – неохайний вигляд. Зім'ятий одяг, ковтунці на тканині чи брудне взуття можуть зіпсувати навіть добре підібраний образ. Саме дрібні деталі часто першими впадають в очі та формують загальне враження про людину. Тому варто не лише купувати нові речі, а й стежити за станом свого одягу та взуття. Акуратний вигляд допомагає почуватися впевненіше та справляти краще враження на інших.

Неохайний одяг / Фото Magnific

Також велике значення в образі мають кольори. Деякі відтінки можуть робити обличчя втомленим або блідим, а занадто яскраві поєднання не завжди доречно виглядають у діловому стилі. Важливо, щоб кольори в образі гармонійно поєднувалися між собою – тоді стиль виглядає цілісно та акуратно.

Ще одна типова помилка – відсутність структури в образі. У діловому стилі важливо, щоб одяг мав чіткий силует і добре сидів по фігурі. Надто мішкуваті речі, невдала посадка чи занадто м'які тканини можуть створювати враження неохайності. Саме тому важливо звертати увагу на крій, посадку та баланс в образі – це допомагає виглядати більш впевнено й професійно.

Образ з худі та джинсами / Фото Magnific

Чому важливо правильно підбирати одяг для роботи?

В інтерв'ю для ELLE стилістка Ольга Галушка пояснила, що комфортний і доречний одяг напряму впливає на впевненість людини. Якщо ж речі незручні або "не про вас", це може постійно відволікати та викликати дискомфорт. У результаті людина більше думає про те, як вона виглядає або що їй незручно, ніж про роботу та важливі справи. Тому правильно підібраний одяг допомагає людині бути більш впевненою, не відволікатися на дискомфорт і краще проявляти себе.