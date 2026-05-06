Влітку ж хочеться чогось легкого та освіжаючого. Тож видання РБК-Україна зібрало список із 10 жіночих парфумів, які ідеально пасують до теплого сезону. Детально про кожен з цих ароматів – далі в матеріалі.

Dolce & Gabbana Light Blue

Цей аромат вже багато років поспіль залишається одним із найпопулярніших літніх варіантів – і причина проста: він свіжий, легкий і приємний. Відкривається сицилійським лимоном і зеленим яблуком, потім з'являються жасмин і біла троянда, а кедр із мускусом залишають ненав'язливий шлейф.

Marc Jacobs Daisy

Уявіть квітучий луг десь між містом і морем, день у самому розпалі, і ви щойно відклали книжку. Саме цей настрій упакований у флакон Daisy. Нічого надто складного: полуниця, грейпфрут і трохи зеленого листя на старті, потім гарденія, жасмин і фіалка. База – мускус, біле дерево і трохи ванілі. Загалом – квіткова, трохи фруктова композиція, яку приємно носити в теплий день. Хороший вибір, якщо ви любите ніжні аромати без переобтяження.

Chanel Chance Eau Fraîche

Це більш свіжа версія класичного Chance – підходить якраз для теплої погоди. На початку відчуваються цитруси й кедр, потім гіацинт і рожевий перець додають трохи пікантності. Завершується аромат амброю, ірисом і мускусом. Тримається добре, підходить і вдень, і ввечері. Хороший варіант для тих, хто хоче щось впізнаване, але не важке.

Giorgio Armani Acqua di Gioia

Свіжий і водночас квітковий аромат, який добре вписується в жарку погоду. Відкривається лимоном і м'ятою з водними нотами, в серці – жасмин, рожевий перець і півонія, а в базі – кедр і трохи солодкого цукру з лабданумом. Легкий, ненав'язливий, підходить для денного використання.

Jo Malone Wood Sage & Sea Salt

Один із небагатьох ароматів у цьому списку, де немає ні квітів, ні фруктів, ні солодощів. Тільки морська сіль, шавлія й амбрета. Звучить просто, але на шкірі виходить дуже цікаво – щось природне, свіже, трохи мінеральне. Формально унісекс, але жінки носять його дуже охоче.

Escada Sorbetto Rosso

Закрийте очі й уявіть кавуновий сорбет у руках, сонячний берег на узбережжі моря в Італії й абсолютно жодних турбот. Ось вам Sorbetto Rosso в одному реченні. Груша, калон і цитруси роблять його схожим на освіжаючий десерт. Серцевина – кавун, яблуко й морські ноти – освіжає, як бриз. Мускус, амбра й праліне в базі пом'якшують і залишають солодкуватий шлейф.

Elizabeth Arden Green Tea

Green Tea пахне чисто і свіжо – бергамот, лимон і м'ята на початку, далі зелений чай із жасмином, гвоздикою та амброю, і тихий фінал із мускусом, дубовим мохом і кмином. Хороший вибір на кожен день, особливо в спеку.

Які ще жіночі парфуми добре підходять для літа?

Популярний легкий аромат – Versace Bright Crystal. Гранат і юзу дають свіжий початок. Потім виходять на перший план ніжна квіткова тріада: півонія, магнолія і лотос. Мускус, червоне дерево й амбра залишають м'який шлейф. Такий парфум чудово підходить для літніх вечірок або побачень.

Hermès Un Jardin sur le Nil. Цей аромат трохи незвичний у порівнянні з іншими в списку. У ньому є зелене манго, грейпфрут, помідор і морква – що звучить дивно, але на ділі дає цікавий і трохи терпкий ефект. Далі очерет, лотос і гіацинт, а в базі – ірис, мускус, лабданум і кориця. Аромат не для всіх, але якщо хочеться виділитися й носити щось нестандартне – варто спробувати.

Issey Miyake L'eau d'Issey. Він побудований навколо води та чистоти, і при цьому зовсім не нудний. Лотос, фрезія й цикламен відкривають парфум прозорим квітковим акордом. Лілія, півонія та османтус у серці роблять аромат більш квітковим і насиченим, а мускус і сандал у базі – додають глибини. Підходить для офісу або тривалої прогулянки – не набридає і не дратує оточуючих.

