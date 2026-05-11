Про них детальніше модельєр розповів у своєму інстаграмі.

З чим носити джинси?

Створення вишуканого вигляду починається з правильного вибору верху. Замість звичайної футболки варто обрати елегантну блузку або класичну сорочку. За словами Андре Тана, таке модне поєднання миттєво зробить образ зібраним та статусним.

Важливу роль у будь-якому аутфіті відіграє і взуття. Так, кросівки забезпечують комфорт, але водночас вони додають зайвої спортивності. Щоб створити витончений силует, краще віддати перевагу лоферам або підборам, які завжди виглядають стильно.

Окрему увагу дизайнер радить присвятити якості самого деніму. Джинси мають бути щільними, однотонними та без будь-яких потертостей. Саме чиста фактура тканини забезпечує бездоганний вигляд.

До того ж слід правильно підібрати аксесуари до джинсів. Наприклад, якісна сумка, стильний пасок, вишукані прикраси та окуляри гармонійно доповнять образ і точно зроблять його цілісним та по-справжньому дорогим.

Як обрати ремінь до джинсів, щоб він ідеально підійшов для образу?

Якщо ви шукаєте максимально універсальний варіант, то варто звернути увагу на ремені середньої ширини, пише The New York Magazine. Це ідеальний вибір для повсякденних образів із джинсами або класичними штанами.

Крім цього, такий ремінь гармонійно доповнює весняні тренчі, роблячи будь-який "лук" завершеним та зібраним.