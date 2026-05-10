Візажисти у коментарі British Vogue радять робити ставку не на щільний макіяж, а на легкі текстури та доглядовий ефект. Про те, яка косметик обов'язково має бути в косметичці жінок після 50 років – дивіться далі в матеріалі.

Насамперед варто подбати про хорошу підготовку шкіри перед макіяжем. Для цього у косметичці бажано мати тканинні маски або зволожувальні сироватки. Вони допомагають зробити шкіру більш м'якою, гладенькою та доглянутою, завдяки чому макіяж лягає рівніше та виглядає природніше.

Також зріла шкіра часто страждає від сухості, тому без живильного крему не обійтися.

Окрему увагу варто приділити зоні навколо очей, тому до щоденного догляду слід додати легкий освітлювальний крем. Такий засіб допоможе зробити погляд свіжішим і менш втомленим.

Ще один важливий продукт у косметичці – праймер. Він допомагає візуально згладити пори та дрібні зморшки, а також робить макіяж більш стійким протягом дня.

Після 50 років варто обирати легкі тональні основи або тональні креми зі зволожувальним ефектом і природним сяйвом. Вони не підкреслюють текстуру шкіри та роблять макіяж більш свіжим. Також у косметичку слід додати легкий консилер із кремовою текстурою. Такі засоби не забиваються у зморшки та не пересушують шкіру.

Щоб додати обличчю свіжості, варто мати кремові рум'яна. Вони легко розтушовуються, додають природного кольору та не підкреслюють сухість шкіри, як це часто роблять сухі текстури.

Для макіяжу очей візажисти радять використовувати чорну туш, адже вона робить погляд більш відкритим і виразним. А серед тіней найкраще обирати матові або сатинові текстури у природних відтінках. Також хорошим варіантом можуть стати кремові тіні.

Окрім цього, у косметичці варто мати бронзер із легким природним ефектом. Він допомагає освіжити обличчя та додати шкірі здорового вигляду.

Ще один засіб, який стане у пригоді, – легка розсипчаста пудра. Вона допоможе зафіксувати макіяж, але використовувати її потрібно помірно, адже надлишок матових текстур може зробити шкіру надто сухою та візуально додати віку.

Не менш важливо мати у косметичці засоби для губ із хорошим зволоженням. З віком губи стають сухішими та втрачають об'єм, тому бальзами, тінти або блиски допоможуть надати губам доглянутого вигляду та легкого об'єму, не перевантажуючи макіяж.

Як правильно робити макіяж після 50 років?

Починати варто з тональної основи. Її слід обирати легкої текстури з природним фінішем. Важливий і відтінок: надто світлий може підкреслювати зморшки, а занадто темний – візуально обтяжувати риси обличчя. Наносити тон можна так, як зручно: спонжем, пензлем або навіть пальцями – головне добре розтушувати, щоб не було різких меж.

Рум'яна краще наносити вище на щоки та м'яко розтушовувати у напрямку до скронь. Такий прийом дає легкий ліфтинг-ефект, як пише Vogue Ukraine. Найкраще виглядають ніжні персикові або рожеві відтінки.

Далі – пудра. Її варто використовувати дуже обережно, лише в зонах, де з'являється блиск, наприклад на лобі або підборідді. Під очима краще або мінімально припудрювати, або взагалі уникати цієї зони, щоб не підкреслювати зморшки.

У макіяжі очей слід уникати різких стрілок і чітких темних ліній, адже вони можуть зробити риси обличчя жорсткішими. Значно гармонійніше виглядають м'які розтушовані текстури та природні відтінки.

Завершити макіяж допоможуть брови. До косметички варто додати олівець для брів і прозорий гель – ці засоби ми не згадували раніше, але вони також потрібні для щоденного макіяжу. Брови насамперед слід зачесати вгору, підфарбувати олівцем у природному відтінку і зафіксувати гелем. Це одразу робить обличчя більш доглянутим і свіжим.