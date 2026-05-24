Именно эти духи заставляют прохожих оборачиваться и спрашивать: "Чем от вас так невероятно пахнет?". Редакция Vogue собрала лучшие ароматы, которые прямо сейчас покоряют мир своей магией свежести.

Лучшие духи с запахом чистоты

Clean Reserve – Warm Cotton

Эта парфюмированная вода идеально воспроизводит тот самый уютный момент, когда вы достаете из сушильной машины еще теплое, пушистое полотенце. В самом начале аромат взрывается хрустальными альдегидами, пряным имбирем и прохладными водными нотами. Впоследствии он смягчается перечной мятой и легким цветочным аккордом, что добавляет композиции утонченности. В шлейфе остается стойкая и уютная база из мускуса и дымного ветивера. В результате парфюмерам удалось создать безупречную формулу изысканного дорогого мыла, которая держится на коже весь день.

Maison Francis Kurkdjian – Aqua Universalis

Мастер Франсис Куркджан в своем творении Aqua Universalis решил переосмыслить классическую свежесть. Он соединил цитрусовые ноты калабрийского бергамота и сицилийского лимона с уникальным букетом белых цветов. Парфюмер собственноручно воссоздал аромат поэтического жасмина, ландыша и фрезии, чтобы подарить духам воздушное звучание. Главным секретом этого аромата стал белый мускус – молекула, которая вызывает стойкую ассоциацию с мягким, безупречно чистым бельем и дарит ощущение абсолютного комфорта.

Diptyque – Fleur de Peau

Аромат Diptyque Fleur de Peau начинается очень нежно и деликатно благодаря сочетанию воздушных альдегидов, ангелики и солнечного бергамота, которые вместе напоминают невесомый шифоновый шарф. В самом сердце композиции раскрываются утонченный ирис и пудровая турецкая роза, которые окутывают тело, как ласковые лучи солнца. Финальный аккорд из мягкого мускуса создает удивительное ощущение тепла, близости и чистой кожи после ванны, к которой хочется прикасаться.

Phlur – Missing Person

Название парфюма Phlur Missing Person полностью оправдывает свой феноменальный успех в соцсетях. Ведь он пахнет воспоминаниями о любимом человеке. Верхние ноты окутывают кожным мускусом, сладковатым нектаром бергамота и прозрачным жасмином. Постепенно аромат переходит в нежное цветочное сердце из цикламена и цветов апельсинового дерева. База из австралийского сандала, светлой древесины и белого мускуса оставляет на теле едва неуловимый запах чистоты, который сливается с естественным ароматом вашего тела.

Le Labo – Another 13

Этот культовый аромат появился благодаря творческой коллаборации с модным журналом AnOther Magazine и мгновенно стал современной классикой. В основе этой композиции лежит амброксид – синтетический животный мускус, который делает парфюм невероятно притягательным и даже вызывает легкую зависимость. Парфюмеры смешали его с утонченным жасмином и зеленым мхом, которые придают звучанию особого глянцевого блеска и остроты. Этот аромат не похож ни на один другой, ведь на каждом человеке он раскрывается уникально.

