Для цього потрібно знати кілька простих секретів і змінити свої щоденні звички. Про це детальніше – розповіло видання Harper's Bazaar.

Куди варто наносити парфуми?

Головна таємниця тривалого звучання композиції ховається у правильному виборі точок на тілі. Журнал Harper's Bazaar наголошує, що парфуми найкраще працюють на так званих зонах, які пульсують. Це ділянки, де кровоносні судини проходять найближче до шкіри, завдяки чому тіло виділяє більше природного тепла.

Саме тому варто наносити засіб на зап'ястя, шию, за вуха, на внутрішній згин ліктя та навіть під коліна. Тепло допомагає молекулам поступово випаровуватися і створювати стійкий шлейф під час кожного вашого кроку чи жесту.

Водночас багато людей припускаються класичної помилки – інтенсивно розтирають рідину між зап'ястями відразу після нанесення. Тертя створює зайву температуру, яка руйнує делікатні верхні ноти і змушує запах вивітрюватися набагато швидше. Замість цього просто розпиліть парфуми і дозвольте їм самостійно висохнути.

Також забудьте про популярний метод "ароматної хмари", коли ви бризкаєте спрей у повітря і проходите крізь нього. У такому разі більша частина дорогоцінних крапель осідає на підлозі, а не на тілі.

Ще один критичний фактор – стан вашої шкіри. Суха поверхня буквально поглинає вологу разом із запахом, тому він зникає миттєво. Натомість жирна або добре зволожена основа утримує пахощі значно довше.

Фахівці видання Le Parfum Magazine радять користуватися парфумами одразу після душу на протерте рушником тіло або попередньо змащувати шкіру лосьйоном без запаху чи звичайним вазеліном.

Якщо ви хочете максимізувати ефект, сміливо наносьте аромат на одяг та волосся. Натуральні тканини, зокрема бавовна, вовна чи кашемір, чудово зберігають запах годинами і навіть днями. Однак уникайте розпилення на делікатний шовк або дуже світлі речі, щоб випадково не залишити плям.

Що стосується волосся, то воно утримує запахи чи не найкраще. Щоб спирт у складі не пересушував пасма, нанесіть улюблений аромат на щітку, а вже потім ретельно розчешіться.

У чому різниця між парфумами та туалетною водою?

Головна різниця між парфумерними продуктами полягає у концентрації чистих ефірних олій, яка безпосередньо визначає стійкість та характер аромату. Парфумери розбавляють запашний екстракт спиртом у різних пропорціях, створюючи формати для різних пір року та життєвих ситуацій. Чим вищий відсоток ароматичного концентрату містить флакон, тим повільніше випаровується запах і тим багатшим стає його фінальний шлейф.

Туалетна вода має у своєму складі усього від 5% до 15% парфумерних олій, тому вона не може пахнути весь день. Такий аромат яскраво звучить відразу після розпилення, але повністю зникає вже за три-чотири години. Цей варіант ідеально пасує для спекотного літа, ранкових тренувань або роботи в тісному офісі, оскільки він ніколи не перевантажує простір.

Натомість парфумована вода та чисті парфуми мають значно вищий вміст олій – від 15% і часто аж до 40%. У таких формулах парфумери висувають на перший план важкі базові ноти, наприклад, дерево, амбру, мускус, ваніль чи прянощі.

Парфумована вода надійно тримається на шкірі до восьми годин, а концентровані парфуми здатні супроводжувати людину понад добу. Ці насичені композиції розкриваються складними шарами протягом дня, чудово витримують прохолодну погоду і залишають той самий густий шлейф, який привертає увагу.