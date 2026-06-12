Яка саме деталь освіжить ваш гардероб у спекотні місяці – розповіло видання Elle.

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Який аксесуар для волосся варто купити влітку 2026 року?

Головним хітом літа 2026 року стала велика тканинна резинка для волосся в горошок. Стилісти називають її ідеальним поєднанням зручності та французького шику, який пасує до будь-якого літнього одягу.

Резинка в горошок – аксесуар на літо 2026 / Фото Pinterest

Класичний принт у горошок на об'ємних шовкових чи льонових резинках миттєво прикрашає навіть звичайний хвіст або недбалий пучок. До того ж такі аксесуари не псують волосся, не перетискають його і не ламають пасма у спеку.

З чим носити резинку в горошок?

Журнал Elle рекомендує носити великі резинки в горошок як з простими лляними костюмами чи джинсовими шортами, так і з легкими романтичними сукнями.

З чим носити модний аксесуар влітку 2026 року / Фото Pinterest

Трендовий аксесуар на літо 2026 року / Фото Pinterest

Крім цього, можна використовувати цей аксесуар як браслет, одягаючи його на руку. Саме тому об'ємна резинка з цим принтом стала головним мастхевом літа, який допомагає змінювати стиль щодня без зайвих зусиль.

До речі, днями українські зірки показали ще один літній тренд, який зможе повторити кожна.