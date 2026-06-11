Детальніше про зачіски з 70-х, які знову в тренді – розповіло видання Real Simple.

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Які зачіски з 70-х знову в моді?

Одним із найпомітніших трендів став афростиль. У 70-х ці пишні, круглі хмари з дрібних кучерів були символом гордості та свободи. Нині ж стилісти закликають нарешті сховати випрямлячі для волосся і показати свої природні кучері. Експерти видання Real Simple пишуть, що зараз у моді максимально м'яке та живе афро. Втім, важливо добре зволожувати волосся, щоб кучері виглядали здоровими та блискучими.

Крім цього, у моду повернулися макраме-коси. Цей тренд прийшов від хіпі, які любили прикрашати волосся різними плетіннями, нитками та вузликами. Зараз не потрібно плести щось дуже складне – достатньо зробити кілька тонких, ніби випадкових косичок у розпущеному волоссі. Така зачіска ідеально підходить для літніх прогулянок або вечірок, оскільки це виглядає доволі ніжно і робиться за кілька хвилин.

Якщо вам хочеться чогось зухвалого у стилі рок-зірок, зверніть увагу на стрижку "шегі". Її фішка полягає в тому, що волосся стрижуть каскадом – пасмами різної довжини, роблячи маківку пишною, а кінчики рваними. Як зазначає журнал Cosmopolitan, "шегі" стала популярною, бо вона пасує майже всім і її взагалі не треба довго укладати. Так, слід просто помити голову, підсушити волосся рушником і розчесати його пальцями з краплею пінки.

Повною протилежністю бунтарському стилю є низькі хвости. У 70-х їх носили з ідеально рівним проділом посередині, гладко зачісуючи волосся назад. У 2026 році це головний вибір для тих, хто любить мінімалізм і елегантність. Щоб зачіска виглядала ще цікавіше, хвости можна перев'язати красивою шовковою хусткою або шкіряним шнурком.

Також у моду повернулися дреди, які колись асоціювалися виключно з музикою реґі та свободою. Найголовніша перевага цієї зачіски полягає в тому, що у сучасному світі не обов'язково псувати власне волосся. Річ у тім, що майстри роблять безпечні дреди зі спеціальних матеріалів, зокрема з канекалону, які потім можна легко зняти. Вони можуть бути будь-якого кольору та довжини, тому це чудовий спосіб кардинально змінити імідж і підкреслити свій характер.

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