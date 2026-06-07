Вони пасують практично всім жінкам і завжди виглядають актуально, тому їх сміливо можна назвати найкращою інвестицією у свій образ. Детальніше про стрижки, які ніколи не виходять з моди – розповіло видання Elle.

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Які стрижки не виходять з моди?

Впевнене лідерство у списку такої вічної класики тримає каре. Експерти Elle вважають цю стрижку еталоном елегантності через її чіткі лінії, які витончено підкреслюють вилиці та шию. У будь-якому виконанні зачіска матиме дорогий вигляд, адже вона легко адаптується до будь-якої текстури волосся – від дзеркально гладкого до легких хвиль.

Каре / Фото Pinterest

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Для прихильниць короткої довжини чудовою альтернативою стане культова піксі, яку журналісти Cosmopolitan незмінно додають до переліку зачісок поза часом. Ця смілива форма колись підкорила світ завдяки Одрі Гепберн, а сьогодні залишається вибором жінок, які цінують характер і динаміку. Завдяки своїй універсальності вона може виглядати стримано або ж по-бунтарськи. Водночас піксі завжди підкреслює очі і красиво відкриває обличчя.

Яка зачіска буде завжди в моді / Фото Pinterest

Тим, хто віддає перевагу довгому волоссю, але прагне змін, варто звернути увагу на багатошарові стрижки. Через різну довжину пасом вони створюють природний об'єм і додають волоссю руху, водночас легко приховуючи посічені кінчики. Такі шари гарно обрамляють обличчя, завдяки чому навіть легкий безлад на голові після сну виглядає як продуманий стильний хід.

Багатошарова стрижка / Фото Pinterest

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