Найкраща новина полягає в тому, що існує один конкретний і неймовірно затишний колір, який здатен миттєво стерти з обличчя до 15 років. Він пасує абсолютно всім жінкам, освіжає шкіру та додає волоссю розкішного здорового блиску. Про це детальніше – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Який колір волосся омолоджує на 15 років?

Йдеться про карамельний відтінок. На відміну від суворого чорного чи надто блідого платинового блонду, карамель створює навколо обличчя ніжне тепле сяйво. Карамельні відблиски діють на обличчя подібно до м'якого світла свічки. Вони миттєво додають шкірі тепла та сяйва, що візуально нівелює ознаки старіння. З віком шкіра втрачає природний пігмент, а такі теплі акценти повертають їй втрачену яскравість та енергію.

Цей колір працює бездоганно, бо візуально пом'якшує риси обличчя, приховує дрібні зморшки та робить менш помітними тіні під очима. Редактори Cosmopolitan радять не фарбувати волосся в один суцільний тон, а поєднувати насичену шоколадну чи коричневу основу із золотаво-карамельними пасмами. Таке фарбування змушує волосся сяяти, ефектно відбиває світло та створює ілюзію густоти й об'єму, які завжди асоціюються з юністю.

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Водночас видання Harper's Bazaar наголошує на важливості захисту та правильного догляду за подібним фарбуванням. Адже здоровий блиск волосся є основою молодого вигляду для жінок.

Що цікаво, багато голлівудських зірок за 50 років, наприклад, Дженніфер Лопес і Джулія Робертс, обирають саме карамельну палітру, щоб виглядати значно молодшими за свій вік.

Це ідеальний компроміс між білявкою та брюнеткою, який не вимагає радикальних змін, але гарантує приголомшливий омолоджувальний ефект для кожної жінки.