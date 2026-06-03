Цього сезону коси знову опинилися серед головних б'юті-трендів, адже вони не лише мають стильний вигляд, а й допомагають комфортно почуватися у спеку. Такі зачіски підійдуть для прогулянок, тренувань, роботи чи святкових подій. Добірку трендових зачісок із косами, які легко зробити вдома, зібрало видання Cosmopolitan.

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Коса навиворіт

Спочатку зберіть волосся у низький або середній хвіст і зав'яжіть його не дуже туго. Потім трохи опустіть резинку та зробіть над нею отвір у волоссі. Пропустіть через нього хвіст і злегка затягніть. Далі знову опустіть резинку вниз, знову зробіть отвір і повторіть ту ж дію з волоссям. Так крок за кроком виходить об'ємна "коса навиворіт" – проста, але дуже стильна зачіска.

Напівзібране волосся з плетінням і об'ємною маківкою

Волосся можна злегка накрутити для додаткового об'єму. Далі відокремте два невеликі пасма біля маківки та заплетіть по тонкій косичці з кожного боку. З'єднайте їх ззаду і протягніть через отвір, який утворився між косичками. В результаті виходить акуратний напівхвіст. Передні пасма біля обличчя можна трохи витягнути, щоб зробити образ більш романтичним.

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Ще один трендовий варіант – так звана "драконяча коса". Блогерка Vilma на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала туторіал на цю зачіску.

Зачіска з тонкими косами та бантами

Розділіть волосся на чотири секції та перехрестіть їх на потилиці, закріпивши маленькими прозорими резинками. Далі з решти волосся заплетіть по дві тонкі косички з кожного боку. За бажанням зачіску можна прикрасити маленькими бантами або стрічками.

Швидка французька коса

Спочатку заплітають маленьку косичку біля маківки. Далі до кожного переплетення по черзі додають нові тонкі пасма з вільного волосся, поступово формуючи французьку косу і закінчіть зачіску звичайною косою.

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