Саме тому прості зачіски стають справжнім порятунком у спеку. Модний журнал Harper's Bazaar назвав три варіанти, які можна зробити буквально за кілька секунд і при цьому виглядати стильно.
Низький невимушений хвіст
Мабуть, одна з найпростіших літніх зачісок – низький хвіст. У цьому сезоні не потрібно робити волосся ідеально гладким. Навпаки, актуальніше виглядатиме легка недбалість і кілька пасом, які вільно спадають.
Зробити цю зачіску дуже легко: достатньо зібрати волосся руками без гребінця та зафіксувати гумкою біля шиї. Якщо використати шовкову резинку або мінімальний аксесуар для волосся, зачіска виглядатиме більш стильно.
Недбалий пучок
Акуратний clean girl bun, популярний ще кілька сезонів тому, поступово втрачає актуальність. Цього літа в моді більш розслаблена версія пучка – ніби ви зробили зачіску за хвилину перед виходом з дому. Високий чи низький пучок не має значення. Головне – не намагайтесь зробити все ідеально: просто зберіть волосся руками, закріпіть французькою шпилькою або резинкою і залиште кілька вільних прядок біля обличчя та на потилиці.
Френч твіст
Улюблена зачіска 90-х знову в тренді. Але якщо раніше це була гладка й ідеально зафіксована "мушля", то зараз в моді – її розслаблена версія. Щоб зробити такий френч твіст, достатньо зібрати волосся руками, скрутити його вгору та зафіксувати великим крабиком.
Зачіска френч твіст / Фото з Pinterest
