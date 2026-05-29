Головним кольором літа 2026 року стане фуксія, розповідає Андре Тан у своєму інстаграмі. Цей відтінок суттєво відрізняється від популярного раніше Barbie pink.

Який головний колір літа 2026 року?

У сучасному світі тренди не вимагають створювати повністю рожеві образи, як це було три роки тому. Тепер дизайнери пропонують більш гнучкі та цікаві комбінації.

За словами Андре Тана, насичена фуксія добре поєднується з синіми та темно-синіми елементами, а також з класичним денімом.

Водночас поціновувачам класики підійде виграшна комбінація з чорним кольором – такий тандем завжди виглядає дорого і стильно.

Для тих, хто поки не наважується на яскраві сукні чи костюми, є просте рішення. Андре Тан зауважив, що додавати трендовий колір у гардероб можна поступово. Для початку варто підібрати акцентні аксесуари або навіть яскраве взуття, що дозволить освіжити образ без зайвого радикалізму.

А якщо ви все ж хочете створити сміливий образ, то поєднуйте цей колір з бірюзовим.

Важливо пам'ятати, що спекотний сезон – ідеальний час для експериментів. Тому кожна жінка зможе знайти свій ідеальний рожевий відтінок.

