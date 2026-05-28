Секрет ідеально зібраної валізи на літо полягає у правильній колірній базі, де головне місце цього сезону посідає чистий і свіжий білий колір. Замість десятків суконь стилісти радять зробити ставку на універсальні речі, які гармонійно поєднуються між собою та легко адаптуються під будь-який настрій відпочинку. Про це детальніше – пише видання Vogue.

Які речі взяти у літню відпустку 2026?

Головним хітом вашої відпускної капсули стануть неймовірно комфортні шаровари. Сьогодні легкі білі штани з натурального льону чи бавовни дарують абсолютну свободу рухів під час довгих прогулянок невідомими містами або відпочинку на узбережжі. Вони чудово захищають від спекотного сонця, забезпечують прохолоду завдяки вільному крою та миттєво додають образу розслабленого бохо-шику. Особливо якщо доповнити їх плетеними сандалями та капелюхом.

Для вечірніх прогулянок, екскурсій або прохолодних морських вечорів ідеально підійдуть щільні білі джинси. Вони слугують надійною базою, яка балансує між повсякденним комфортом і невимушеною елегантністю. Білий денім виглядає значно святковіше та свіжіше за класичний синій, тому ви легко перетворите денний образ на вечірній, просто змінивши зручні кеди на витончені босоніжки та додавши масивні прикраси. До того ж джинси чудово тримають форму і пасують до будь-яких топів, яскравих сорочок чи легких літніх блейзерів.

Також у відпустку стилісти рекомендують взяти білу максіспідницю. Довжина максі вже давно тримає лідерські позиції в трендах, а в білому виконанні вона виглядає особливо жіночно. Ви можете сміливо комбінувати її як із лаконічними кроп-топами та купальниками, так і з шовковими блузами.

Обравши ці три білі елементи, ви отримаєте безліч стильних комбінацій і забудете про вічну дилему "що одягнути" під час довгоочікуваної відпустки.

