Через це деякі сукні, які ще кілька сезонів тому були популярними, зараз виглядають менш сучасно. Модні видання, зокрема Who What Wear, відзначають, що тренд зміщується у бік мінімалізму, тому надто блискучі, перевантажені декором сукні поступово втрачають актуальність. Які фасони вже не вважаються трендовими для випускного – дивіться далі.

Глибоке декольте

Сукні з надто глибоким V-подібним вирізом поступово втрачають актуальність. Модниці дедалі частіше роблять ставку на більш стримані та елегантні фасони із закритішим верхом.



Сукня з глибоким декольте / Фото з Pinterest

Плісировані сукні

Моделі з дрібною плісировкою вже не мають такого трендового вигляду, як кілька років тому. Натомість актуальними стають сукні з м'яким драпіруванням, які виглядають сучасніше та візуально "дорожче".

Плісирована сукня / Фото з Pinterest

Виріз у формі серця

Сукні з акцентним вирізом у формі серця, які раніше часто обирали для випускних, зараз поступаються більш мінімалістичним фасонам – з високою горловиною, човниковим або халтер-вирізом.

Сукня з вирізом у формі серця / Фото з Pinterest

Які сукні в тренді у 2026 році?

Відомий дизайнер Андре Тан у своєму інстаграмі записав відео, у якому розповів одразу про 3 найактуальніші варіанти суконь.

Модельєр виділив бандажні плаття. Це сукні, зроблені з щільних еластичних смуг трикотажу або стрейч-тканини. Вони щільно облягають тіло, ніби "обгортають" його, як бинти, завдяки чому підкреслюють фігуру та візуально її моделюють. Свою назву вони й отримали через цей ефект: англійське bandage означає "бинт". До речі, Андре Тан додав, що бандажні сукні мають особливо гарний вигляд на дівчатах із фігурою "пісковий годинник", яка передбачає приблизно рівний об'єм грудей і стегон і чітко виражену талію.

Крім того, у цьому сезоні в моді сукні з квітковим принтом – легкі та романтичні, вони чудово пасують для випускного. Зокрема, варто придивитися до моделей з об'ємними квітами, які додають образу фактурності.

– легкі та романтичні, вони чудово пасують для випускного. Зокрема, варто придивитися до моделей з об'ємними квітами, які додають образу фактурності. Також своєї актуальності вже п'ятий сезон поспіль не втрачають плаття у білизняному стилі. Вони натхненні спідньою білизною та нічними сорочками та поєднують у собі елементи вечірнього вбрання, створюючи легкий, але стильний образ. Андре Тан радить доповнювати такі сукні об'ємним верхом, наприклад кардиганом, якщо ввечері на випускному стане прохолодно.

