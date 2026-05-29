Така укладка не потребує ідеальності. Harper's Bazaar пояснює, що волосся має виглядати так, ніби ви щойно повернулися з пляжу: пасма трохи розтріпав морський вітер, а вологе повітря додало йому легкого об'єму.

Теж цікаво Замість повної валізи: 3 білі речі, які влітку стануть основою ваших стильних образів

Як зробити природні хвилі без плойки?

Найкраще така укладка пасує волоссю з природною хвилею або легкою текстурою. Тут не потрібно робити ідеально накручені локони – навпаки, ідея в тому, щоб волосся виглядало невимушено. Легкі хвилі, м'яка текстура та природний об'єм створять враження, ніби волосся саме вклалося, а ви його лише розправили після коси.

Щоб досягнути такого ефекту, на вологе волосся слід нанести трохи текстурувального або сольового спрею. Потім заплести пасма у кілька не тугих кіс або зробити джгути й залишити волосся висихати саме по собі. Головне – не затягувати надто сильно, щоб хвилі залишилися м'якими й хаотичними.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Ця укладка виглядає красиво навіть без ідеальної акуратності, тому волосся не доводиться постійно поправляти. А ще такі хвилі чудово переносять вологу та спеку, на відміну від гладких укладок.

Зверніть увагу, що зараз також набирають популярності бохо-коси, вплетені в довжину разом із хвилями. Косички роблять максимально природними — тонкими, трохи недбалими й злегка розпущеними, щоб вони зливалися з текстурою волосся. Це додає зачісці літньої легкості та розслабленого настрою.

До речі, раніше наша редакція також писала про 4 трендові аксесуари для волосся, які виручають, коли немає часу мити голову.