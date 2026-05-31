Про це детальніше розповідає – видання Real Simple.

Не пропустіть Мінус 10 років за 5 хвилин: головні секрети макіяжу, який миттєво омолоджує після 50

Які зачіски приховують жирне волосся?

Інколи жирні корені можуть зіграти вам на руку, адже вони забезпечують волоссю додаткову щільність та фіксацію, яка так необхідна для створення стильних кіс. Гладкі коси, заплетені від самого чола, ідеально маскують масний блиск завдяки щільному приляганню пасом до голови. Таке укладання виглядає максимально охайно, а легкий природний глянець лише додає образу витонченого ефекту.

Якщо ж ви віддаєте перевагу розпущеному волоссю, чудовим компромісом стане елегантна мальвінка. Для її створення достатньо зібрати лише верхню, найбільш проблемну частину пасом на маківці або потилиці, закріпивши їх стильною шпилькою чи непомітною гумкою. Цей трюк дозволяє повністю відкрити обличчя та прибрати від нього локони, залишаючи довжину вільною.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Водночас для тих, хто обожнює легкість і невимушеність, ідеальним порятунком стане недбале укладання. Трохи сухого шампуню або текстурувального спрею миттєво повернуть прикореневий об'єм, а легкі хаотичні хвилі, які можна створити пальцями, відвернуть увагу від несвіжих коренів.

Також варто спробувати низький недбалий пучок, який став справжньою класикою на кожен день. Ви можете злегка зачесати волосся назад і закрутити його біля шиї, випустивши кілька вільних пасом біля обличчя. Така зачіска не лише надійно ховає жирні корені, але й тримається набагато міцніше саме на другий чи третій день після миття.

Зауважимо, наша редакція вже розповідала про наймоднішу зачіску літа 2026 року.