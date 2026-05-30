Лише кілька простих змін у щоденній б'юті-рутині допоможуть освіжити обличчя, підкреслити природну красу та миттєво скинути візуально десять років. Про це детальніше – пише видання Harper's Bazaar.

Дивіться також Головний тренд, про який всі мовчать: Андре Тан назвав наймодніший колір літа 2026

Макіяж для жінок після 50 років: як виглядати молодше?

Головний секрет омолоджувального макіяжу приховує в собі правильна підготовка шкіри та відмова від важкої косметики. Як зазначають експерти у матеріалі Harper's Bazaar, з роками шкіра втрачає вологу, тому щільні матові основи лише підкреслюють зморшки та роблять колір обличчя тьмяним. Через це професійні візажисти радять обирати легкі зволожувальні флюїди або BB-креми, які підсвічують шкіру зсередини.

Особливу увагу варто приділити зоні навколо очей, яка найпершою видає вік. Так, жінкам слід замінити сухі пудрові тіні та рум'яна на кремові альтернативи. Річ у тім, що суха пудра зазвичай забивається в тонкі складки шкіри й робить їх помітнішими. Кремові ж текстури легко поглинатимуться, даруючи обличчю свіжий вигляд. До того ж наносити рум'яна потрібно трохи вище, ніж зазвичай – на найвищі точки вилиць, що візуально підтягує овал обличчя вгору.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Макіяж для жінок після 50 років / Фото Pinterest

Важливу роль в макіяжі також відіграють брови та губи. Фахівці Vogue наголошують, що з віком волоски стають рідшими, а контур губ втрачає чіткість. Однак занадто темні або графічні брови лише додадуть суворості та віку. Саме тому візажисти радять м'яко заповнювати пробіли олівцем на тон світлішим за колір волосся та зачісувати їх вгору за допомогою прозорого гелю.

Водночас для губ ідеальним рішенням стануть помади натуральних ягідних чи персикових відтінків із легким блиском, які повертають вустам втрачений об'єм.

Як фарбуватися жінкам після 50 років / Фото Pinterest

А щоб зробити ідеальний макіяж очей, жінкам після 50 років варто відмовитися від чітких чорних стрілок, які роблять погляд важким і візуально опускають повіку. Натомість краще використовувати м'які олівці коричневого, сірого чи глибокого сливового відтінків і ретельно розтушовувати лінії в напрямку до скронь.

До речі, днями наша редакція вже розповідала про те, як виглядати молодше після 50 без ін'єкцій і дорогих процедур.